Un derrumbe registrado durante la tarde de este domingo 11 de octubre causó afectaciones en la movilidad de la vía que comunica a Ibagué con El Espinal, en el departamento del Tolima.

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La emergencia también afectó a una buseta de transporte intermunicipal, que terminó volcada a un costado de la carretera, según las imágenes difundidas por Caracol Radio.

La emisora informó sobre la situación a través de su cuenta de X, donde advirtió que el corredor vial presentaba un cierre parcial debido al deslizamiento de tierra que comprometió al vehículo de servicio público.

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“Hay cierre parcial de la vía Ibagué – El Espinal por un derrumbe que afectó a una buseta de transporte intermunicipal. Se espera el reporte oficial sobre lesionados en medio del siniestro”, señaló Caracol Radio en su publicación.

#Ibagué | Hay cierre parcial de la vía Ibagué – El Espinal por un derrumbe que afectó a una buseta de transporte intermunicipal. Se espera el reporte oficial sobre lesionados en medio del siniestro. https://t.co/MFgLDUh8u7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 11, 2026

El reporte estuvo acompañado de un video en el que se observa una importante cantidad de material sobre la carretera. Entre los residuos que quedaron esparcidos por la vía se distinguen piedras, ramas, tierra y otros elementos que dificultan la circulación de los vehículos.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención en las imágenes fue el estado de la buseta involucrada en la emergencia. El automotor aparece volcado sobre uno de los costados de la carretera y presenta daños visibles, en medio de los restos que dejó el derrumbe.

Por ahora, la información disponible sobre lo ocurrido es limitada. El reporte inicial de Caracol Radio confirmó el cierre parcial de la carretera y la afectación de la buseta intermunicipal, pero no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la emergencia.

Por el momento, se espera que las autoridades entreguen información oficial que permita conocer el balance de la emergencia, las posibles consecuencias para los ocupantes del vehículo y las condiciones para la recuperación de la movilidad en el sector.

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