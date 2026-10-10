Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Luego de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en Neiva y que contó con la presencia de los ministros de Defensa e Interior, Jorge Eduardo Mora y Rodrigo Lara Restrepo, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas destinadas a enfrentar la crisis de seguridad y orden público que atraviesa el departamento del Huila. Según lo informado por El Espectador, esta crisis responde a los continuos enfrentamientos entre varias facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se disputan el control de actividades ilícitas en la región.

Sigue a PULZO en Discover

La reunión tuvo lugar el 9 de octubre y en ella participaron también el ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, así como los altos mandos militares y de la Policía. De acuerdo con El Espectador, uno de los anuncios más relevantes fue el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra) al Huila durante el mes de noviembre, sumándose a los recientes 400 uniformados trasladados a ese territorio. La idea es fortalecer la presencia territorial para enfrentar las amenazas que representan fracciones como la dirigida por alias "Iván Mordisco", la comandada por alias "Calarcá Córdoba" y la Segunda Marquetalia liderada por alias "Iván Márquez".

Otro de los puntos destacados es la próxima graduación de más de 1.400 policías judiciales por parte de la Policía Nacional en diciembre; parte de este grupo especializado será asignado al Huila, para apoyar las labores de investigación y judicialización criminal, en colaboración estrecha con la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Defensa también evalúa enviar 60 uniformados de operaciones especiales a los municipios de Algeciras, Suaza, Acevedo y Neiva, zonas con alta presencia de estructuras ilegales, para mantener el orden público y mejorar las condiciones de seguridad.

El plan conjunto de los ministerios de Defensa e Interior contempla además el refuerzo tecnológico de 300 estaciones de Policía con herramientas diseñadas para contrarrestar ataques con drones, una modalidad empleada en los recientes hechos violentos. Por otra parte, la próxima semana los directores de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) sostendrán reuniones con representantes de los sectores productivos, agrícolas y cafeteros del Huila, con el objetivo de formular una estrategia enfocada en el desmantelamiento de redes de extorsión, consideradas una fuente principal de financiamiento de grupos disidentes.

El ministro Jorge Mora resaltó la importancia estratégica del Huila como corredor entre los departamentos de Cauca, Caquetá y Meta, lo que sugiere que el reto para las autoridades va más allá de la vigilancia local, involucrando dinámicas regionales amplias. "La orden del presidente es clara: apoyar a autoridades locales, proteger a las comunidades y asegurar la acción de nuestra fuerza pública", afirmó desde Neiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las disidencias de las Farc que operan en el Huila?

Las disidencias de las Farc que operan en el Huila son fracciones de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se separaron del acuerdo de paz y permanecen activas al margen de la ley. De acuerdo con El Espectador, en esta zona actúan tres grandes facciones rivales: una comandada por alias "Iván Mordisco", otra por alias "Calarcá Córdoba" y la conocida como Segunda Marquetalia, bajo el liderazgo de alias "Iván Márquez".

¿Qué estrategias adoptó el Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad en Huila?

Según información de El Espectador, las estrategias del Gobierno incluyen el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra), el reforzamiento de la presencia policial con más de 1.400 nuevos policías judiciales, la implementación de tecnología en 300 estaciones para enfrentar ataques con drones, el posible envío de 60 uniformados de operaciones especiales y la articulación del Gaula con los sectores productivos para combatir la extorsión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.