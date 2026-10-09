Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de las ciudades de Bogotá y Pereira lograron la captura y envío a prisión de cinco personas señaladas como presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Chagüendo’, grupo dedicado a realizar graves delitos bajo la fachada de supuestas oportunidades laborales. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, los capturados serían responsables de atraer a menores de edad y jóvenes de hasta 19 años a entrevistas falsas, en lugares donde posteriormente eran privados de su libertad y sometidos a actos violentos.

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La investigación que permitió este golpe contra ‘Los Chagüendo’ se adelantó durante un año y se fundamentó en denuncias ciudadanas. Las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios a través de seguimientos e interceptaciones telefónicas, logrando detallar la estructura y modus operandi de la banda. Según la Policía Nacional, además de los delitos de secuestro y extorsión, los integrantes también estarían involucrados en el tráfico de estupefacientes y hurto.

Se identificaron a varios miembros clave en la organización, entre ellos alias Ñato, ‘Mono’, ‘Pecas’ y ‘Chagüendo’. Este último estaría directamente implicado en el sometimiento violento de los jóvenes capturados y en las llamadas extorsivas a sus familiares, donde exigían altas sumas de dinero a cambio de la seguridad y liberación de las víctimas. En la ciudad de Pereira fue capturado alias ‘Viejo Chagüendo’, señalado como el cabecilla del grupo y sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Los presuntos delincuentes fueron presentados ante las autoridades correspondientes. Deberán responder por delitos de secuestro extorsivo, que implica retener a una persona con el objetivo de exigir beneficios económicos a los cercanos de la víctima, y hurto calificado y agravado, relacionado con robos cometidos en circunstancias que aumentan la gravedad del hecho.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía invitan a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya delito, insistiendo en la importancia del uso de la Línea de Emergencias 123 para fortalecer los procesos de investigación y la seguridad en la ciudad. Todas estas acciones buscan combatir el crimen y consolidar una capital donde, como resaltan desde la entidad, “Bogotá camine segura”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los integrantes de ‘Los Chagüendo’ capturados en Bogotá y Pereira?

Durante el operativo adelantado en Bogotá y Pereira, las autoridades identificaron y capturaron a cinco personas señaladas como miembros de la banda ‘Los Chagüendo’. Entre ellos se destacan alias Ñato, ‘Mono’, ‘Pecas’, ‘Chagüendo’ —responsable de extorsionar y torturar a las víctimas— y alias ‘Viejo Chagüendo’, presunto cabecilla, capturado en Pereira y requerido por delitos relacionados con estupefacientes.

¿Cómo delinquía el grupo criminal ‘Los Chagüendo’ en Bogotá?

Según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional, ‘Los Chagüendo’ citaban a menores de edad y jóvenes bajo la promesa de entrevistas laborales. Posteriormente, en los lugares de encuentro los retenían, les infligían violencia y contactaban a sus familias exigiendo dinero para su liberación. Su accionar también abarcaba el tráfico de estupefacientes y el hurto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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