Por: Portal Bogotá

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El evento ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se convierte nuevamente en epicentro de la creatividad con la llegada de SOFA 2026 (Salón del Ocio y la Fantasía), una de las ferias más representativas de Latinoamérica enfocadas en los pasatiempos, la cultura pop y el entretenimiento. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cita será del 8 al 12 de octubre en Corferias, donde los asistentes disfrutarán de propuestas que abarcan desde el anime, el manga y los cómics hasta los videojuegos y el cosplay. Además, la feria brinda espacios para la tecnología, el arte y productos de emprendimientos locales, así como experiencias únicas que exaltan la diversidad del ocio contemporáneo.

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El impacto de SOFA 2026 se evidencia tanto en la oferta como en la demanda: la feria ocupará más de 53.000 metros cuadrados y se ingresa por dos accesos, uno por el Arco en la carrera 37 # 24 - 67 y el otro por la avenida La Esperanza # 39 - 80. Las boletas están disponibles tanto en línea como en taquillas presenciales durante los días del encuentro. Asimismo, los horarios para visitantes van del 9 al 11 de octubre de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que el 12 de octubre el cierre será a las 7:00 p. m.

Por primera vez, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) participa con tres propuestas claves: la Arena Gaming de 612 metros cuadrados, los emprendimientos de la Red de Inclusión Productiva y la presencia de 16 empresas vinculadas a Bazzarbog, la plataforma digital gratuita de la institución. En la Arena Gaming, los asistentes encontrarán 25 puestos de juego y competencias en Valorant, EA Sports FC 27, SimRacing, Clash Royale y Just Dance, en las que se entregarán 12 premios con un valor total de $11,6 millones, según la información de los organizadores.

En materia de emprendimiento, la Red de Inclusión Productiva congrega iniciativas de veteranos, personas con discapacidad, miembros de la comunidad LGBTIQ+, personas pospenadas y mujeres cabeza de familia, quienes podrán conectar sus productos con nuevos públicos y oportunidades de negocio. Bazzarbog lleva 16 compañías con artículos como ropa de diseño independiente, figuras impresas en 3D, juegos de mesa, cartas coleccionables, accesorios y objetos inspirados en la cultura geek; para 15 de estas empresas, será su primera oportunidad de participar en SOFA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el programa Bogotá Corazón Productivo, impulsa a 24 emprendimientos locales para mostrar su talento en el evento. Durante la edición anterior, en 2025, la feria congregó 186.000 visitantes y para este año se espera alcanzar 200.000, con 414 expositores y más de 450 experiencias en 23 pabellones, según cifras difundidas por los organizadores. SOFA 2026 representa así un espacio clave para el disfrute de la cultura pop y para el impulso de la economía creativa de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y horarios de SOFA 2026 en Corferias?

SOFA 2026 se lleva a cabo del 8 al 12 de octubre en Corferias, Bogotá. Para quienes planean asistir, los horarios son de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. del 9 al 11 de octubre, y de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. el 12 de octubre. Es importante tener en cuenta estos datos para organizar la visita y aprovechar la amplia agenda de actividades.

¿Qué iniciativas destacadas presenta la Cámara de Comercio de Bogotá en SOFA 2026?

Por primera vez en SOFA, la Cámara de Comercio de Bogotá presenta la Arena Gaming, emprendimientos de la Red de Inclusión Productiva y 16 empresas de Bazzarbog. Estas iniciativas reúnen propuestas innovadoras, competencias de videojuegos con premios significativos y oportunidades comerciales para grupos diversos como veteranos, personas con discapacidad y mujeres cabeza de familia, fortaleciendo la economía creativa local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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