Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Ventanilla Única de Servicios, según la información ofrecida por la Alcaldía de Bogotá, reúne todos los trámites y servicios relacionados con tránsito y transporte en un solo espacio, facilitando procesos para quienes residen en la ciudad. Esta plataforma cuenta con 19 sedes distribuidas estratégicamente en la capital, lo que permite a las personas elegir la ubicación que más les convenga para asistir presencialmente y programar la cita de acuerdo con sus necesidades.

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Para acceder a los servicios, se deben seguir unos pasos sencillos. Primero, usted debe ingresar al sitio web oficial de la Ventanilla Única de Servicios y ubicar el botón “Agenda tu cita”. A continuación, es necesario crear una cuenta personal o ingresar con el número de documento de identidad y la contraseña. Tras este paso, hay que hacer clic en la opción "Trámites – Inicia aquí" para poder escoger la categoría y el tipo de trámite que se requiere.

Una vez ha elegido el trámite, el sistema preguntará si prefiere hacer el proceso de forma virtual; si usted necesita atención presencial, solo debe dar clic en “No”. Posteriormente, puede seleccionar el punto de atención más cercano con disponibilidad, elegir la fecha y la hora que más le convengan y, finalmente, verificar sus datos personales antes de confirmar la cita. Una vez realizado esto, recibirá un correo electrónico con la información y la confirmación, que incluye un código QR que deberá presentar al llegar al lugar.

Según recomienda la Alcaldía de Bogotá, es fundamental guardar el correo electrónico de confirmación, pues este será su soporte de ingreso. También se aconseja revisar la bandeja de entrada y las carpetas de correo no deseado o spam en caso de no encontrar el mensaje. Si por motivos personales o porque no cuenta aún con los requisitos, no puede asistir en la fecha asignada, es posible cancelar o reprogramar su cita desde la misma plataforma.

Para resolver inquietudes adicionales, puede comunicarse a la Línea de atención al ciudadano (601) 291 6999 o hacer una Solicitud de información mediante el formulario ‘Contáctenos’ disponible en www.ventanillamovilidad.com.co/contactenos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para agendar una cita en la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá?

Debe ingresar al portal web oficial, buscar la opción “Agenda tu cita”, crear o iniciar sesión con sus datos personales, elegir la categoría y el trámite deseado, seleccionar atención presencial, escoger el punto de atención, fecha y hora preferida, y confirmar su cita. Recibirá la confirmación en su correo electrónico con un código QR necesario para ser atendido.

¿Qué trámites puedo hacer en la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá?

En la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá puede realizar diferentes trámites de tránsito y transporte, según lo especifica la información de la Alcaldía. Debe seleccionar la categoría y el trámite requerido tras ingresar a la plataforma, teniendo la posibilidad de consultar detalles en el mismo portal o vía atención al ciudadano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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