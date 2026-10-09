Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella manifestó su solidaridad con el pueblo panameño tras el fuerte terremoto que sacudió a ese país. Este movimiento sísmico, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), alcanzó una magnitud de 8,0 y tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá. El temblor fue de tal intensidad que logró sentirse en diferentes ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Armenia y Sabaneta. A pesar de la preocupación generada entre los ciudadanos, hasta el momento no se reportaron afectaciones dentro del territorio colombiano relacionadas con este evento.

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La respuesta del Gobierno colombiano no se hizo esperar. Mediante un pronunciamiento difundido en la cuenta oficial del presidente De La Espriella en X, antiguamente conocida como Twitter, se reiteró el apoyo y la disposición del país para brindar la asistencia que Panamá necesite ante esta emergencia. Textualmente, el mandatario expresó: “¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”. Estas palabras, citadas por El Nuevo Día, reflejan la intención del gobierno de estar presente en situaciones complicadas que afectan a naciones vecinas con las que se comparten lazos históricos y de cooperación.

De La Espriella también subrayó los vínculos que unen a Colombia y Panamá, recordando la importancia de manifestar dicho nexo en momentos de crisis y dificultad. Según lo publicado por El Nuevo Día, el presidente insistió en que la relación entre ambas naciones debe materializarse en el acompañamiento mutuo durante circunstancias adversas, como la vivida recientemente.

A raíz del terremoto, surgieron inquietudes sobre la posibilidad de un tsunami en la costa Pacífica colombiana. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano informó que, tras estudios preliminares, se descartó cualquier amenaza de este tipo para la región. Esta noticia aportó tranquilidad tanto a las autoridades nacionales como a la ciudadanía que estuvo atenta a los comunicados oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ciudades de Colombia percibieron el terremoto originado en Panamá?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano y reportes reseñados por El Nuevo Día, las ciudades colombianas que sintieron el sismo fueron Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Armenia y Sabaneta. En ninguna de estas, hasta el momento, se reportaron daños.

¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del terremoto que afectó a Panamá y se sintió en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto alcanzó una magnitud de 8,0 y su epicentro se localizó en Pitaloza Arriba, Panamá, de acuerdo con la información citada por El Nuevo Día.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.