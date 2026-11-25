El hombre abatido durante el operativo de rescate en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, fue identificado como Haider Humberto Muñetón Zapata, un ciudadano de 51 años oriundo de Medellín que residía cerca del establecimiento comercial y a quien su propia esposa buscó durante horas a través de Blu Radio creyendo que había quedado atrapado como cliente. Su identidad salió a relucir luego de que concluyera la toma de rehenes que se extendió por más de 16 horas tras el frustrado asalto a un furgón blindado en el parqueadero del centro comercial.

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Los datos personales y de rutina de Muñetón Zapata fueron entregados inicialmente por su esposa, Indira Lambis, quien permaneció junto a la reja de la estación de Policía del barrio Manga esperando verlo salir entre los rescatados que rendían declaración. Según explicó la mujer —con quien llevaba 11 años de matrimonio—, él era un hombre de 1,73 metros de estatura, de contextura acuerpada porque entrenaba en el gimnasio y con canas, que además acostumbraba dejar su vehículo estacionado a unas dos cuadras del supermercado para evitar ingresar al parqueadero del lugar.

De acuerdo con el testimonio que Lambis había entregado a Mañanas Blu antes de conocerse el desenlace oficial, la pareja mantenía una rutina diaria en la que él la llevaba hasta su oficina, y esa mañana del martes 24 de noviembre le aseguró por WhatsApp que haría una parada rápida en el almacén antes de recogerla. “Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo, listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp”, relató la mujer, al señalar que su esposo solía comprar buñuelos en ese punto comercial, especialmente en esta época del año.

Mientras ella mostraba su fotografía a los liberados y pedía explicaciones ante las versiones divididas entre la guardia del comando, la Sijín y el Gaula —llegando incluso a suponer que la demora obedecía a verificaciones porque él había sido víctima de un atraco tiempo atrás—, los testimonios de quienes estuvieron secuestrados adentro apuntaban precisamente hacia la participación de un captor con acento paisa que bebía licor y se alteraba durante la retención. Con la confirmación de que el único delincuente dado de baja en la madrugada del miércoles era Muñetón Zapata, el caso cerró con uno de los giros más llamativos de la emergencia en Cartagena.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.