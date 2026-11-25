Las autoridades confirmaron la liberación de 68 ciudadanos que permanecieron retenidos durante el asalto armado y la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena, un episodio desencadenado cuando hombres armados irrumpieron en el lugar con la intención de asaltar un carro de valores. Entre quienes lograron salir a salvo figuran tanto compradores que realizaban sus diligencias como trabajadores de distintas áreas del supermercado, y Blu Radio dio a conocer la identidad de 46 de las víctimas rescatadas.

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De acuerdo con el reporte conocido tras la culminación del operativo en la capital de Bolívar, el listado de personas puestas a salvo divulgado por ese medio incluye en su primer bloque a Keiner Florez, Manuel Abracamontes, Elkin Perez, Alvaro Feria, Jose Fonseca, Víctor Pérez, José Miguel Ballesteros, Pedro García, Joaquín Almanza, Víctor Martínez, Keila Nova Escobar, Andrés Ospina, Paula Díaz Machado, Anuar Ospino, Heider Velazco, Johan Correa, Manuel Díaz, Rafael Pérez y Carlos Andrés Cuesta.

La relación difundida también detalla que entre los retenidos que recuperaron su libertad se encuentran Javier Martinez, Sandra Montalvo, Maricela Santiago, Dianis Causado, Isidora Piñeros, Vivían Perez, Mónica Barreto Díaz, Yoberis Causin, Lizeth Quintana, Carlos Tapias, Blanco Marisol Montalvo, Kelly Lozano, Denia Flores, Estefan Rebolledo, Lizeth Gomez y Andrea Quintero, quienes atravesaron horas de angustia mientras se desarrollaba la emergencia en el sector comercial.

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A ese grupo se suman Jennifer Hernandez, Zuley Marimon, Tatiana Muñoz, Jose Miguel Diaz, David Frías, Paola Julio, Jaqueline Renan, Frey Guzmán, Carluiz Patiño y Edgar Diaz, completando así los 46 nombres revelados por Blu Radio dentro de los 68 ciudadanos rescatados tras la intervención de las fuerzas de seguridad en Cartagena. Con la salida de los retenidos y el avance de las diligencias posteriores, las familias y las autoridades continúan verificando el estado general de quienes estuvieron atrapados dentro del establecimiento.