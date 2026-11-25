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Luego de que las autoridades competentes confirmaran la resolución del secuestro en el almacén Éxito Cartagena, la compañía emitió un comunicado oficial a la opinión pública para fijar su posición frente a la emergencia vivida.
Desde la organización manifestaron tranquilidad tras confirmarse que todas las personas que permanecían retenidas fueron liberadas y puestas a salvo tras el operativo institucional.
En su pronunciamiento, la empresa envió un mensaje directo de respaldo a las decenas de trabajadores y clientes afectados durante la jornada.
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“Expresamos nuestra solidaridad con nuestros colaboradores, clientes y sus familias, sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre y queremos reiterarles que su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad”, sostuvo la compañía.
Asimismo, el Grupo Éxito recalcó que el foco de sus acciones inmediatas estará en el acompañamiento a los afectados:
“Nuestros esfuerzos están concentrados en estar cerca de quienes vivieron esta situación y de sus familias, acompañándolos y brindándoles el apoyo que necesitan”, afirmó la compañía.
Agradecimiento a la Fuerza Pública y reapertura de la tienda
La cadena comercial expresó su reconocimiento al Gobierno nacional y a los organismos de seguridad por la coordinación del operativo de rescate.
“Agradecemos a la Presidencia de la República, a las autoridades y a la Fuerza Pública por su labor, compromiso y coordinación durante la atención de esta situación. Reconocemos el trabajo de todas las personas que hicieron posible que quienes permanecían retenidos hoy estén a salvo y puedan reencontrarse con sus familias”, destacó la entidad, resaltando a su vez la fortaleza demostrada por sus equipos.
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Finalmente, la empresa confirmó la reapertura de la sede comercial en la capital bolivarense.
“Hoy abrimos nuevamente las puertas de nuestro almacén Éxito Cartagena. Esperamos a nuestros clientes con la cercanía y la disposición de siempre, y les agradecemos las muestras de solidaridad y confianza que nos han brindado”, concluyó la firma, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar general.
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