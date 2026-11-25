El testimonio de Sandra Bohórquez, quien vive a unos 20 metros del lugar donde estalló el carro bomba en el centro de Villavicencio la noche del lunes 23 de noviembre, puso rostro al impacto emocional y material que dejó el ataque en la capital del Meta, mientras avanzan las labores de inspección estructural y remoción de escombros en el sector. En diálogo con Noticias Caracol este miércoles 25 de noviembre, la mujer contó que apenas salía de su hotel tras haber permanecido resguardada por el temor generado tras la detonación, y mostró las marcas dejadas por los fragmentos de vidrio en sus piernas.

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Al describir los segundos posteriores a la explosión, Bohórquez relató la violencia de la onda expansiva dentro de la habitación donde se encontraba y el estado de shock en el que quedó su pareja. “Pues terrible, horror, es un horror, eso fue como uf, horrible, mira mis piernitas como las tengo todas llenas de esquirlas de vidrio, o eso. Un horror que no solo le deseo a nadie… No, sí. Mi pareja voló, o sea, porque él estaba sentado en la cama y el… y las puertas, todo del hotel, todas las puertas se prendieron, todo, eso fue terrible”, expresó al recordar lo sucedido a escasos metros del punto de impacto.

La residente explicó que llevaba dos años viviendo en ese hotel, por lo que conocía de cerca la rutina diaria del sector, la iglesia cercana y los locales donde acostumbraba desayunar o tomar café, un entorno que hoy contrasta con la destrucción de la cuadra y con el esfuerzo de los comerciantes que perdieron gran parte de su patrimonio. “Es un sentimiento fuerte, es algo que y es algo que no le deseo a nadie que viva, porque es muy fuerte todo. Ver todo destruido, donde de pronto venía a tomarme un tinto arriba del restaurante… Desoladora verlos a ellos retirando sus cosas, las pérdidas que han tenido, su familia, todo. Es muy triste en serio”, señaló, antes de destacar que un guardia conocido del sector —a quien en redes sociales habían dado por muerto en varias ocasiones— estaba con vida y de agradecer la llegada de su madre desde Bogotá para acompañarla.

Ese relato se suma al despliegue técnico e institucional en Villavicencio tras el atentado del lunes 23 de noviembre, que dejó 23 personas heridas sin víctimas mortales y cuya autoría las autoridades han atribuido a las disidencias de las Farc señalando a alias Antonio Medina. De acuerdo con los reportes difundidos en el lugar, equipos de ingeniería y la administración departamental han adelantado revisiones piso a piso en la Gobernación del Meta y en edificaciones vecinas, mientras se han retirado más de 150 toneladas de escombros de locales comerciales afectados y se evalúan estructuras como Samán del Parque y otros inmuebles comprometidos, en medio de la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de activar recursos para la reconstrucción y perseguir a los responsables.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.