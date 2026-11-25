Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, criticó abiertamente la política de “paz total” y señaló que, debido a su ejecución en el periodo anterior, organizaciones criminales y grupos armados ilegales aumentaron su presencia y acciones violentas en varias regiones del país. Según Matiz, uno de los hechos más recientes asociados a esta problemática fue el atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio. De acuerdo con las declaraciones citadas por medios nacionales, la mandataria aseguró que el debilitamiento del control territorial por parte del Estado permitió a los grupos armados tomar fuerza y expandirse en el país.

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“Esto es consecuencia de la fallida paz total que tuvimos en nuestro país. Cuando el Estado retrocede, los bandidos toman el control territorial y eso fue lo que sucedió en nuestro país”, afirmó Matiz, según información publicada. Sostuvo que durante los últimos cuatro años el Estado se mantuvo en una posición “casi que congelada”, lo que facilitó el avance de estructuras ilegales. También mencionó que los operativos recientes ordenados por el Gobierno nacional han tenido como consecuencia respuestas violentas de estos grupos contra la población y la Fuerza Pública.

En particular, la gobernadora del Tolima mostró su inquietud por el avance de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sur del departamento, especialmente el Frente Ismael Ruiz y el grupo Jerónimo Galeano. Según la funcionaria, estos grupos han mutado en sus formas de operar y actualmente emplean drones para atacar estaciones de Policía. Como ejemplo, Matiz recordó el caso de Planadas, donde fueron lanzados diez cilindros bomba hacia una base militar; los explosivos impactaron en viviendas cercanas, afectando 177 casas y causando la muerte de cuatro personas, entre ellas una bebé de dos meses.

Matiz también criticó los trámites burocráticos que, según ella, dificultan la adquisición de sistemas antidrones por parte del gobierno departamental. Explicó que Tolima aún no cuenta con esta tecnología, ya que depende de directrices técnicas de la Fuerza Pública para dar inicio al proceso de compra. Mientras tanto, denunció que los criminales adquieren drones fácilmente, los adaptan con explosivos y los usan en ataques.

En respuesta a esta situación, la mandataria indicó que su administración está trabajando en fortalecer la inteligencia y tecnología de vigilancia, incluyendo la creación de un comando central y la ampliación del circuito de cámaras en los municipios. Finalmente, reiteró su rechazo al atentado contra la Gobernación del Meta y ofreció solidaridad a Rafaela Cortés, gobernadora de ese departamento, y a la población afectada, asegurando: “Hoy Colombia los está abrazando”. Estas declaraciones se difundieron en un contexto de mayor preocupación nacional por la escalada armada con uso de explosivos y tecnología como drones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados han incrementado su presencia en el sur del Tolima, según Adriana Matiz?

De acuerdo con las declaraciones de Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente el Frente Ismael Ruiz y el grupo Jerónimo Galeano, han ampliado su presencia y capacidad de acción en el sur del departamento. La mandataria señaló que estos grupos han evolucionado en sus métodos, empleando drones para atacar estaciones de Policía y perpetrar actos violentos.

¿Por qué el gobierno de Tolima no ha podido adquirir sistemas antidrones, según la gobernadora?

La gobernadora Matiz explicó que el gobierno departamental del Tolima no ha podido comprar sistemas antidrones debido a la necesidad de recibir primero las especificaciones técnicas de la Fuerza Pública. Este requisito ha implicado una serie de trámites burocráticos que, según la mandataria, retrasan la adquisición de tecnología para contrarrestar los ataques realizados por grupos criminales mediante el uso de drones adaptados con explosivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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