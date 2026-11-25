El rescate de las personas que permanecían secuestradas en un almacén de la cadena Éxito, en Cartagena, terminó con cerca de 18 horas de cautiverio. Aunque la operación policial permitió poner a salvo a las víctimas, sus familiares todavía enfrentaban momentos de incertidumbre mientras esperaban noticias y el reencuentro con sus seres queridos.

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Uno de ellos fue Óscar Botero, esposo de una de las mujeres liberadas, quien habló con Caracol Radio sobre la angustia que vivió durante el martes 24 de noviembre y la llamada que recibió en la madrugada siguiente, con la que supo que su pareja estaba fuera de peligro.

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Según contó el hombre al medio radial, la comunicación llegó aproximadamente a las 2:00 de la mañana de este miércoles 25 de noviembre. Fue entonces cuando su esposa le confirmó que la Policía había ingresado al establecimiento comercial y que había logrado rescatarla.

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Durante la llamada, la mujer también le explicó que, después de la operación, sería trasladada a las instalaciones del Gaula, ubicadas en el barrio Manga, en Cartagena.

Hasta ese lugar se dirigió Botero, quien permanecía a la espera de poder reencontrarse con ella luego de las horas de incertidumbre. El relato del hombre refleja la preocupación que enfrentaron los familiares de las personas retenidas, quienes siguieron de cerca el desarrollo del operativo mientras esperaban una confirmación sobre su estado.

Aunque el rescate puso fin al cautiverio, los procedimientos posteriores a la intervención policial continuaban mientras las autoridades atendían a las personas liberadas.

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Óscar Botero también reconstruyó cómo fueron los últimos momentos de comunicación con su pareja antes de que quedara en medio del secuestro. Según contó a Caracol Radio, la mujer administra un restaurante en el barrio Los Alpes, ubicado a aproximadamente una cuadra y media del almacén Éxito al que ingresó el martes 24 de noviembre.

Debido a la cercanía, la mujer se desplazó hasta el establecimiento comercial alrededor de las 8:00 de la mañana para comprar algunos productos que necesitaba para su negocio. Sin embargo, cerca de media hora después, Botero recibió una llamada que lo alertó sobre lo que estaba ocurriendo.

“Mi hijo, me están asaltando, están robando”, fueron las palabras que alcanzó a decirle su esposa antes de que la comunicación se interrumpiera.

Desde ese instante, el hombre no volvió a tener contacto directo con ella. No obstante, hacia el mediodía recibió una llamada desde el teléfono de otra persona, quien primero le preguntó si conocía a la mujer. Después de confirmar su identidad, le transmitieron un mensaje que le dio algo de tranquilidad: “Ella le manda a decir que está bien y que ore por ella”.

Ese fue el último reporte que recibió Botero sobre su pareja antes de que ella volviera a comunicarse con él, aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del miércoles, para confirmarle que había sido rescatada por la Policía.

Sobre esa conversación, Botero contó que percibió a su esposa tranquila, pese a las horas que había permanecido retenida. Ahora, permanece en las instalaciones del Gaula, en el barrio Manga, a la espera de recibirla y reencontrarse con ella después de la angustia vivida.

“La noté tranquila en ese momento y acá estoy esperando para recibirla”, relató al medio radial.

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