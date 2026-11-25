Por: El Espectador

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Colombia se mantiene como uno de los pocos países en América del Sur que aún no ha elegido una presidenta, llegando a compartir esta particularidad únicamente con Uruguay y Paraguay. Sin embargo, la baja presencia femenina en cargos de poder no se limita a la Casa de Nariño. Según datos recopilados por instituciones relevantes como la Misión de Observación Electoral (MOE), el Ministerio del Interior, varias universidades y el Consejo Nacional Electoral (CNE), la representación de las mujeres en otros espacios de decisión también es limitada. En el Congreso colombiano, únicamente el 30 % de los legisladores son mujeres, cifra que es reflejo de lo que ocurre en los territorios, donde apenas ocho de los treinta y dos departamentos del país son liderados por gobernadoras.

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Este bajo nivel de representación ha sido señalado como un problema estructural que se repite en todos los cargos de elección popular, desde los más altos mandos nacionales hasta las instancias locales. A esta circunstancia se suman numerosas barreras que dificultan la participación femenina en la política, entre ellas la violencia política, el escaso respaldo de los partidos políticos y una insuficiente promoción institucional, tal como lo han documentado las fuentes mencionadas. Estos obstáculos han limitado el acceso efectivo de las mujeres a los cargos decisorios en el Estado.

En cuanto a avances recientes, se destaca que en la última década hubo un incremento en el número de mujeres gobernadoras: de tres en 2012 se pasó a un cuarto del total de gobernantes en los departamentos para el periodo de 2026. Dentro de la lista de las actuales gobernadoras aparecen nombres como Nubia Carolina Córdoba en Chocó, Dilian Francisca Toro en Valle del Cauca, Rafaela Cortés en Meta, Inés García en Sucre, Elvia Sanjuán en Cesar, Adriana Matiz en Tolima, María Margarita Guerra en Magdalena y Girley Natacha Ordóñez en San Andrés y Providencia. Cabe señalar que María Margarita Guerra y Girley Natacha Ordóñez alcanzaron sus cargos por medio de comicios atípicos en el último año; sin ellas, el porcentaje sería todavía menor.

No obstante, esta tendencia no se ha replicado en las alcaldías de las capitales departamentales, ya que en el actual periodo electoral tan solo una de las treinta y dos capitales de departamento tiene una mujer en el cargo principal. A pesar de estos avances, persiste la necesidad de cerrar las brechas de género que impiden una participación política igualitaria en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas mujeres son gobernadoras en Colombia actualmente?

Actualmente, de acuerdo con información citada por la Misión de Observación Electoral y el Consejo Nacional Electoral, hay ocho mujeres ocupando las gobernaciones en Colombia. Estas mujeres lideran los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Meta, Sucre, Cesar, Tolima, Magdalena y San Andrés y Providencia, aunque dos de ellas fueron elegidas en comicios atípicos recientes.

¿Cuáles son las principales barreras para la participación política de las mujeres en Colombia?

Según documentación de la MOE, el Ministerio del Interior, universidades y el CNE, las principales barreras que enfrentan las mujeres en la política colombiana incluyen la violencia política, la falta de respaldo por parte de los partidos y la ausencia de estrategias sólidas desde las instituciones estatales para fomentar su participación y permanencia en espacios de decisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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