La tensión en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, aumentó tras el reporte de maniobras y detonaciones en el interior o inmediaciones del establecimiento, donde continúa el operativo de las autoridades por la toma de rehenes.

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(Vea también: Nuevo movimiento afuera del Éxito por toma de rehenes; Policía hace llamado con megáfono en mano)

Dicha situación se presenta mientras uniformados mantienen desplegado un dispositivo de seguridad alrededor del supermercado y buscan controlar la emergencia que mantiene en vilo a familiares de las personas retenidas.

La FM y Caracol Radio reportaron las detonaciones, que se escucharon en medio de los procedimientos adelantados por la Fuerza Pública. Además, dichas emisoras confirmaron que las autoridades ya ingresaron al establecimiento con el fin de rescatar a los secuestrados, luego de vencerse el plazo que puso el presidente Abelardo de la Espriella.

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🔴#Urgente Autoridades en Cartagena inician maniobras con detonaciones en el Éxito, tras el ultimátum del presidente Abelardo De La Espriella por la toma de rehenes. Conéctese a la transmisión en vivo: https://t.co/dPgxTv2Geg https://t.co/KE0OERBKde — La FM (@lafm) November 25, 2026

Helicóptero de la Policía aterrizó en la terraza del Éxito

Otro de los movimientos que llamó la atención durante el operativo fue el aterrizaje de un helicóptero de la Policía Nacional en la terraza del establecimiento. La maniobra se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella les diera un ultimátum a los secuestradores para que se entregaran antes de las 12:30 de la madrugada.

El mandatario había advertido que, si los responsables no cumplían el plazo, se activaría un despliegue al interior del supermercado, donde permanecían personas retenidas.

Los reportes de las detonaciones y el movimiento de la aeronave se conocen en medio de una situación de alta tensión en los alrededores del Éxito de La Castellana. Por ahora, la atención está puesta en el desarrollo del operativo y en la suerte de quienes continúan dentro del establecimiento.

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