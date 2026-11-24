La tensión en los alrededores del almacén Éxito de Cartagena continúa mientras las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad por la toma de rehenes. En las últimas horas, varias personas han intentado acercarse o ingresar al área restringida, lo que ha obligado a la Fuerza Pública a intervenir.

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(Vea también: Toma de rehenes en Éxito de Cartagena: dos negociadores ya estarían frente a los captores)

De acuerdo con la información suministrada, un grupo de desconocidos ha tratado de atravesar el perímetro establecido por las autoridades en inmediaciones del establecimiento. Los uniformados han retirado a quienes intentan ingresar al sector para mantener despejada la zona donde se desarrolla el operativo.

En medio de estas intervenciones, un joven fue capturado por las autoridades. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias específicas que llevaron a su detención.

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#EnDesarrollo Un grupo de desconocidos han intentado ingresar al perímetro de seguridad establecido en los alrededores del Éxito de Cartagena. La fuerza pública ha retirado a las personas y un joven fue capturado. #Vocesysonidos https://t.co/2GPK7kU0Ub — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

Autoridades mantienen restringido el acceso al Éxito de Cartagena

El perímetro de seguridad permanece instalado alrededor del supermercado, donde continúa la operación para atender la situación de las personas que permanecen retenidas dentro del establecimiento.

La presencia de uniformados busca impedir que personas ajenas al procedimiento se acerquen al lugar y evitar interferencias en las labores de las autoridades. Los intentos de ingresar a la zona restringida han obligado a realizar varios retiros de personas, además de la captura reportada.

Mientras tanto, la atención continúa concentrada en el desenlace de la toma de rehenes y en las acciones para conseguir que quienes permanecen dentro del almacén puedan salir sin resultar heridos.

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