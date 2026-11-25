La escena en los alrededores del almacén Éxito de Cartagena se complicó después de más de 15 horas de operativo por la toma de rehenes. La presencia de decenas de personas en la zona restringida y los intentos de algunos de ingresar por la fuerza obligaron a la Fuerza Pública a intervenir con una tanqueta.

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Los hechos se registraron sobre la avenida Pedro de Heredia, donde las autoridades mantienen acordonado el sector para controlar el acceso al establecimiento y facilitar el procedimiento que se adelanta en su interior. Sin embargo, durante las últimas horas, varios motociclistas y personas que se movilizaban a pie intentaron atravesar el perímetro de seguridad.

La concentración de curiosos en inmediaciones del supermercado aumentó la tensión en el lugar. Ante los intentos de ingresar al área delimitada, los uniformados desplegaron recursos para retirar a quienes permanecían cerca del establecimiento.

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#ACTUALIDAD La intervención de una tanqueta del ESMAD fue necesaria para dispersar a decenas de curiosos que se ubicaron sobre la Av. Pedro de Heredia, en cercanías al Éxito Cartagena, lugar donde permanecen retenidas varias personas. https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/U4js8MlCy1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026

Policía utilizó tanqueta del Esmad para despejar la avenida Pedro de Heredia

La intervención incluyó el uso de una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), con la que las autoridades dispersaron a decenas de personas que se habían ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en cercanías del Éxito.

El vehículo fue empleado para despejar el sector y evitar que los ciudadanos siguieran acercándose al perímetro establecido por la Fuerza Pública. La medida se produjo mientras continúa la emergencia por las personas que permanecen retenidas dentro del almacén.

La zona sigue bajo vigilancia policial y el acceso permanece restringido. Las autoridades buscan mantener despejados los alrededores del establecimiento, mientras avanzan las acciones para resolver la toma de rehenes y conseguir que quienes siguen dentro puedan salir sin resultar heridos.

La tensión en Cartagena se mantiene tanto dentro como fuera del supermercado: mientras los uniformados atienden la situación con los responsables de la retención, en el exterior deben controlar los intentos de ingreso y la concentración de personas que siguen de cerca el operativo.

Continúan las alteraciones de orden público en inmediaciones del Éxito Cartagena, en donde motorizados y personas a pie han intentado ingresar a la fuerza al perímetro cerrado que mantiene la Fuerza Pública desde hace más de 15 horas sobre la Avenida Pedro de Heredía. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

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