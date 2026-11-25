Comandos de la Policía Nacional y Fuerzas Militares rescataron sanos y salvos a los 20 rehenes que permanecían retenidos en el almacén Éxito de La Castellana en Cartagena.

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Las grabaciones divulgadas durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026 muestran el ingreso táctico con bombas aturdidoras tras agotarse el ultimátum fijado por las autoridades.

Durante el despliegue operativo sobre la Avenida Pedro de Heredia, los uniformados abatieron a uno de los secuestradores y capturaron inmediatamente a los demás delincuentes implicados en el asalto.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el desenlace exitoso del operativo conjunto junto al alcalde Dumek Turbay, destacando que los secuestradores rechazaron rendirse voluntariamente antes de la intervención.

Tras recibir valoración médica preventiva en centros asistenciales de Cartagena, todos los ciudadanos rescatados regresaron junto a sus familiares luego de más de dieciséis horas de angustia comercial.

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