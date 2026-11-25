Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali informó que este miércoles persistirán los trabajos de reparación y mantenimiento dentro de las redes de acueducto en varios sectores de Cali, una situación que podría provocar interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable a diferentes comunidades. Según la entidad, la Gerencia de Acueducto ejecutará diversas maniobras enfocadas en la reposición de válvulas y la mejora de redes, abarcando puntos críticos de la ciudad.

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De acuerdo con la información reportada por Noticiero 90 Minutos, entre las zonas que tendrán suspensión del servicio de agua está Alfonso Barberena. Allí, los cortes cubrirán la transversal 29 hasta la transversal 30, entre la carrera 24 D y la carrera 25, en la calle 33 B1 entre la carrera 25 hasta la carrera 27, y en la carrera 25 entre la calle 33 C y la calle 33 E. En este sector, la suspensión del servicio está programada desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., lo que implica una jornada extensa de más de doce horas sin acceso al agua potable.

Por otra parte, la zona de La Flora también se verá afectada por trabajos de conexión en la red de distribución. El cierre abarcará desde la calle 58 N hasta la calle 63 N y las avenidas 3 B Bis hasta la avenida 3 EN, en la comuna 2, con suspensión prevista desde las 7:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., lo que suma un lapso aún más prolongado sin servicio.

Además de estos barrios, Emcali anunció la interrupción del suministro en otros sectores, incluyendo San Judas, El Sindical, Granada, Villa del Sur, Alfonso Bonilla Aragón, El Troncal, Floralia, Industrial, La Isla, Comuneros y Olímpico. Las direcciones exactas de los cortes han sido detalladas por el mismo medio, lo que permite a los habitantes prepararse ante la falta de agua en sus viviendas u oficinas.

Estos cronogramas de suspensión buscan garantizar la correcta ejecución de las obras de reposición y optimización del sistema, fundamentales para la sostenibilidad y continuidad del servicio en el mediano plazo. Por ello, Emcali insiste en que los habitantes de los barrios mencionados tomen las precauciones necesarias y estén atentos a sus canales informativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali tendrán cortes de agua este miércoles según Emcali?

Según información suministrada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los cortes de agua programados por Emcali incluyen Alfonso Barberena y La Flora, con suspensiones específicas en varias calles y carreras. Además, otros sectores como San Judas, El Sindical, Granada, Villa del Sur, Alfonso Bonilla Aragón, El Troncal, Floralia, Industrial, La Isla, Comuneros y Olímpico enfrentarán interrupciones en el suministro, siguiendo los detalles de localización suministrados por la empresa.

¿Por qué se están realizando trabajos de mantenimiento y reparación de acueducto en Cali?

De acuerdo con lo informado, la Gerencia de Acueducto de Emcali lleva a cabo estos trabajos para optimizar las redes de distribución de agua potable y reponer válvulas y otros elementos esenciales. Estas labores buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua, asegurando el funcionamiento adecuado de la infraestructura en los sectores afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.