Por: Noticiero 90 minutos

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Reportar situaciones que puedan impactar negativamente el medioambiente en Cali es un proceso accesible para la ciudadanía. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) ha dispuesto una plataforma de reporte ambiental en la que cualquier persona puede informar hechos preocupantes y proporcionar información que ayude a atender cada caso, de acuerdo con información publicada por 90minutos.co.

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El procedimiento comienza ingresando datos personales del denunciante. Es obligatorio registrar el correo electrónico, el tipo y número del documento de identidad, nombres, apellidos, número telefónico y dirección de correspondencia. Asimismo, el formulario exige seleccionar el departamento y la ciudad de residencia, facilitando la identificación del denunciante y su ubicación geográfica.

Posteriormente, la plataforma solicita detalles específicos sobre el evento ambiental que se quiere denunciar. En esta sección, el ciudadano debe elegir el tipo de impacto que ha observado, señalar la dirección exacta donde sucede la situación, dejar un número telefónico de contacto y describir de manera detallada los hechos y las posibles afectaciones al medioambiente. Según 90minutos.co, contar con estas descripciones permite a las autoridades comprender con claridad el contexto de la situación y orientar mejor la respuesta institucional.

Para respaldar el reporte, el formulario admite un máximo de dos archivos fotográficos en formato JPG, TIF o PNG. Esta evidencia gráfica puede ser clave al sustentar la denuncia y evaluar la gravedad del caso. Antes de concluir el proceso, el usuario debe aceptar los términos y condiciones, cumplir con un paso de verificación de seguridad —conocido habitualmente como "verificación antirrobot"— y finalmente seleccionar la opción ‘Registrar’ para enviar el reporte al Dagma.

No obstante, la plataforma digital no es el único canal dispuesto. De acuerdo con 90minutos.co, los ciudadanos también pueden presentar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) en la Ventanilla Única de la Alcaldía de Cali. Allí, la atención se brinda de forma presencial en la avenida 5.ª Norte #20N-08, edificio Fuente Versalles, piso 1. Además, existe la posibilidad de enviar la queja al correo electrónico contactenos@cali.gov.co o utilizar el formulario web de la Alcaldía.

Reportar de forma oportuna estos incidentes contribuye a que las autoridades ambientales tomen conocimiento sobre los posibles daños en el entorno y puedan adelantar acciones para mitigarlos, tal como enfatiza el propio 90minutos.co.

¿Qué significa PQRS y cómo se utiliza en la denuncia ambiental en Cali?

Las siglas PQRS corresponden a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. En el contexto de la denuncia ambiental en Cali, este mecanismo permite a los ciudadanos reportar incidentes, manifestar inconformidades o hacer requerimientos sobre temas ambientales, utilizando tanto canales digitales como presenciales.

¿Cuáles son los pasos para reportar un daño ambiental ante el Dagma en Cali?

Para denunciar un daño ambiental, usted debe ingresar sus datos personales en el formulario digital, describir detalladamente la situación, adjuntar pruebas fotográficas si es posible, aceptar los términos y condiciones, completar la verificación de seguridad y enviar el reporte. También puede acudir a la Ventanilla Única, escribir al correo contactenos@cali.gov.co o usar el formulario web de la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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