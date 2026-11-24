Por: Noticiero 90 minutos

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El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que surge del trágico asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. Según el artículo de 90 Minutos, esta jornada no solo rememora su historia, sino que sigue siendo un llamado urgente a no normalizar las violencias basadas en género. Este problema persiste de manera preocupante, especialmente en Colombia, donde entre enero y octubre, en el Valle del Cauca, se reportaron más de 5.200 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, y en la Casa Matria de la Secretaría de Bienestar Social de Cali se han atendido a 462 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia.

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La historia que motiva este día tiene sus raíces en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana durante más de tres décadas, caracterizándose por la represión, la censura y la brutalidad política. En este contexto, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal crecieron denunciando la injusticia y el abuso de poder. Fieles a sus ideales progresistas y animadas por los movimientos latinoamericanos de la época, las hermanas participaron activamente en la Agrupación Política 14 de Junio, distribuyendo panfletos clandestinos y firmando sus mensajes con el nombre de ‘mariposa’ para proteger su identidad. La verdadera persecución comenzó tras el rechazo de Minerva a Trujillo y se extendió a toda su familia, culminando con su asesinato el 25 de noviembre de 1960 por agentes del régimen, quienes fingieron un accidente para encubrir el crimen.

Su muerte se convirtió en símbolo de lucha y en 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá, se instituyó esta fecha como el Día de Acción y Denuncia contra la Violencia hacia las Mujeres. Según la subsecretaria de Equidad de Género, Natalia Oviedo, es clave reconocer las violencias que muchas veces no se visibilizan, ya que la campaña ‘Hay violencias que no se ven’ busca que la ciudadanía entienda que las agresiones pueden ser también psicológicas, económicas y de control, no solo físicas.

Entidades como la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Bienestar Social impulsan actividades culturales y deportivas, como la carrera 5k y bicipaseos, para sensibilizar a la población sobre el derecho de las mujeres a la libertad y la seguridad. De acuerdo con Verónica Velázquez, líder senior de género de la Fundación WW Colombia, el reto es llevar el mensaje tanto a entornos urbanos como rurales, ampliando el concepto de violencia de género y motivando a la denuncia constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal y por qué se conmemora el 25 de noviembre en su honor?

Las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, fueron activistas dominicanas que lucharon contra la dictadura de Rafael Trujillo en los años 50. Tras participar en la Agrupación Política 14 de Junio, su activismo las volvió símbolo de la resistencia. El 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas por agentes del régimen, y por este hecho se instituyó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en su memoria.

¿Qué significa la expresión “violencias basadas en género” y cómo aborda este concepto la campaña ‘Hay violencias que no se ven’?

El término “violencias basadas en género” hace referencia a las agresiones, abusos o discriminación que se ejercen contra una persona debido a su género. La campaña ‘Hay violencias que no se ven’, promovida desde la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Bienestar Social, busca visibilizar diversos tipos de violencia más allá de las agresiones físicas, como la violencia psicológica, el control y otras conductas naturalizadas en la sociedad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.