Por: Noticiero 90 minutos

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Cali fue presentada oficialmente como sede de la Maratón de Cali 2027, programada para el 24 y 25 de abril, en donde se espera la participación de más de 20.000 atletas tanto nacionales como internacionales. Esta cifra refleja la ambiciosa proyección del evento, según lo anunció el alcalde Alejandro Eder durante el acto de presentación, citando la relevancia no solo deportiva, sino también estratégica de la competencia para destacar a la capital del Valle del Cauca en el escenario internacional. De acuerdo con las declaraciones oficiales, se prevé la llegada de representantes de 43 países, lo que pone a la ciudad en el foco del atletismo mundial.

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El evento cuenta con una programación estructurada que inicia el sábado 24 de abril, con distancias menores de 4,2 y 1,6 kilómetros, ofreciendo así alternativas para corredores de distintas edades y niveles de experiencia. El plato fuerte llegará al día siguiente, domingo 25, con las pruebas principales de 42 y 15 kilómetros, que prometen congregar a corredores de múltiples orígenes y trayectorias, dándole una dimensión global a la competencia.

Durante su intervención, Eder sostuvo que la Maratón de Cali 2027 tiene como uno de sus objetivos fortalecer la identidad deportiva de la ciudad, que ya cuenta con cierto prestigio dentro del atletismo regional. El mandatario resaltó que esta maratón será la primera certificada de élite en América del Sur. En sus palabras, expresó el orgullo de que esta certificación haya llegado antes que en ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Santiago y otras capitales colombianas.

Más allá de la competencia, la maratón también busca generar impacto en sectores como el turismo, hotelería, comercio y servicios. El alcalde subrayó que el flujo de visitantes internacionales, atraídos por la promoción global del evento, aporta directamente a la ocupación hotelera y al dinamismo económico local. Así, Cali pretende consolidarse como destino de eventos deportivos internacionales de alto nivel, al tiempo que fortalece su apuesta por el turismo y los grandes encuentros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará la Maratón de Cali 2027 y cuáles son sus distancias principales?

La Maratón de Cali 2027 tendrá lugar el 24 y 25 de abril. El sábado se correrán distancias de 4,2 y 1,6 kilómetros, mientras que las pruebas principales de 42 kilómetros y 15 kilómetros se disputarán el domingo, atrayendo a una amplia comunidad de corredores nacionales e internacionales.

¿Por qué la Maratón de Cali 2027 es considerada una maratón de élite en América del Sur?

Según lo expuesto por el alcalde Alejandro Eder, la certificación de élite que ostenta la Maratón de Cali 2027 la sitúa como la primera con este reconocimiento en América del Sur, superando a grandes capitales regionales. Esto posiciona a Cali en la vanguardia del atletismo sudamericano y es motivo de orgullo para sus habitantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.