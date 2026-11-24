Por: Noticiero 90 minutos

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Una nueva edición de ‘De Borondo’ se realizará en Cali el próximo 27 de noviembre, en medio de los esfuerzos por dinamizar la economía local tras la crisis que provocó el reciente terremoto. De acuerdo con la información entregada por la alcaldía de Cali, el evento tendrá lugar en la emblemática Chimi Sexta y su programación se extenderá desde las 4:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. La convocatoria se dirige principalmente a familias, invitándolas a disfrutar y apoyar la producción local en un ambiente que combinará música, gastronomía y una amplia gama de emprendimientos que buscan fortalecerse frente a las dificultades recientes.

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En esta jornada, la industria local une fuerzas una vez más para dar vida a una de las zonas más representativas del noroeste de la ciudad. La iniciativa, de acuerdo con la alcaldía de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico, no solo busca impulsar la reactivación de los negocios afectados, sino también ofrecer espacios culturales que refuercen el sentido de comunidad. Además, la Secretaría de Movilidad participa activamente, con el propósito de garantizar la seguridad de quienes asisten y reducir los inconvenientes en el tráfico que puedan surgir por el desarrollo del evento.

La edición de ‘De Borondo’ se distingue por la variedad de su oferta. Según datos publicados por la alcaldía de Cali, en la Chimi Sexta estarán presentes más de 100 emprendimientos y más de 50 establecimientos, junto con una zona tradicional apta para mascotas (‘pet friendly’). El evento se desplegará principalmente por la calle 62B, en el corredor comprendido entre las carreras 62 y 66. Durante la jornada, también se contará con la presencia de artistas y DJ’s, quienes acompañarán a la comunidad con presentaciones para amenizar el ambiente y atraer al público de todas las edades.

De acuerdo con la alcaldía, esta invitación es una oportunidad para que la ciudadanía conozca y consuma productos y servicios locales, así como para familiarizarse con la oferta cultural y gastronómica de la ciudad. También se recomienda a las familias planificar sus rutas de desplazamiento para evitar contratiempos en la zona de realización del evento, considerando los posibles ajustes en la movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario, la ubicación y la oferta principal de ‘De Borondo’ en la Chimi Sexta de Cali?

‘De Borondo’ se realizará el 27 de noviembre en la Chimi Sexta, desde las 4:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. El evento ofrecerá más de 100 emprendimientos, más de 50 establecimientos, zona ‘pet friendly’ y actividades musicales a lo largo de la calle 62B, entre las carreras 62 y 66, de acuerdo con información divulgada por la alcaldía de Cali.

¿Qué medidas están tomando la Alcaldía de Cali y otras secretarías para la seguridad y movilidad durante ‘De Borondo’?

Según lo comunicado por la alcaldía de Cali, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Movilidad trabajan conjuntamente para garantizar la seguridad de los asistentes y minimizar inconvenientes en el tráfico derivados del evento. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus rutas de desplazamiento por la zona para evitar contratiempos durante la jornada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.