Por: El Espectador

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El caso de presunta falsificación de títulos académicos por parte de la representante Luz Verónica Estrada, integrante del Pacto Histórico, fue oficialmente remitido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. La denuncia ha activado tanto procedimientos internos como una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría, que ya implementó una suspensión provisional de la congresista. Según lo informado, Mauricio Toro, del movimiento Alianza Verde, asumió la tarea de investigar el caso bajo la estricta reserva que exigen las normas para estos procesos, mientras la Procuraduría sigue con sus averiguaciones independientes.

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La polémica se desató luego de que, el 23 de octubre de 2026, saliera a la luz una carta de la Universidad Nacional que desmentía la autenticidad del título presentado por Estrada ante el Congreso y frente a entidades públicas durante su tiempo en el gobierno de Gustavo Petro. Esto motivó la apertura oficial de la investigación disciplinaria el pasado 19 de noviembre, cuando la Sala Disciplinaria de Instrucción decidió imponerle la suspensión provisional para evitar que “utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, de acuerdo con la comunicación institucional citada por El Espectador.

Frente a la gravedad del hecho, los representantes Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador) y Carlos Edward Osorio Aguilar (Centro Democrático) solicitaron a la Comisión de Ética que se verifiquen los títulos académicos de todos los parlamentarios, buscando que situaciones similares sean evitadas en el futuro. Por su parte, el Pacto Histórico reunió a su propia Comisión de Ética para revisar el proceder del partido respecto a estas denuncias y debatir las posibles sanciones para quienes incurran en conductas semejantes. La organización reiteró que el ejercicio del cargo parlamentario no exige título universitario, pues los requisitos constitucionales son la nacionalidad colombiana y una edad mínima de 25 años para la Cámara y 30 para el Senado, resaltando que si se comprueba la falsificación de títulos, los responsables deben asumir las sanciones que prevé la ley.

El escándalo también salpicó a otras congresistas. Claudia Teresa Romero fue objeto de una denuncia relacionada con la supuesta falsificación de un diploma de la Universidad Javeriana. Romero denunció públicamente que el título era falso. A Andrea Vargas, representante por Atlántico, se le acusa de presentar un diploma falso de abogada, pero ella afirma ser egresada, no graduada, de la Universidad del Atlántico. Deisy Johana Osorio, señalada por un título en contaduría, no ha ofrecido declaraciones al respecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cargos pesan contra Luz Verónica Estrada por presunta falsificación de títulos?

Según información de El Espectador, Luz Verónica Estrada enfrenta una suspensión provisional mientras la Procuraduría y la Comisión de Ética de la Cámara investigan si falsificó títulos académicos presentados durante su labor en el gobierno de Gustavo Petro y ante el Congreso.

¿Se exige título universitario para ser representante a la Cámara en Colombia?

La Constitución colombiana solo exige nacionalidad y una edad mínima para ser representante o senador, pero no requiere poseer un título universitario, de acuerdo con lo explicado en las declaraciones del Pacto Histórico citadas en el texto.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.