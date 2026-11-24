La semana de Black Friday también trae oportunidades para quienes disfrutan las actividades al aire libre o el automovilismo. En esta selección hay tres productos para tener en el radar: una botella térmica YETI, una chaqueta impermeable Columbia y una pista de carreras Hot Wheels inspirada en la Fórmula 1.

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Los descuentos anunciados van del 40 % al 48 %, con precios desde $ 67.713. Estas son algunas de sus características para revisar antes de decidir si vale la pena aprovechar las ofertas.

Botella YETI Rambler: para llevar la bebida a todas partes

La YETI Rambler de 16 onzas es una botella de viaje de acero inoxidable, con aislamiento de doble pared al vacío. Está diseñada para mantener las bebidas frías o calientes y cuenta con una tapa a prueba de fugas que permite beber desde distintos ángulos.

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Su formato es compatible con portavasos, una característica práctica para llevarla durante desplazamientos o en el día a día. También es apta para lavavajillas, según la información del producto.

Una opinión de comprador destaca el tamaño y la tapa, que considera segura incluso cuando está abierta. Durante Black Friday, la botella azul rey tiene un 40 % de descuento y cuesta $ 67.713.

Chaqueta Columbia Glennaker Lake II: una capa para los días de lluvia

La Columbia Glennaker Lake II para hombre está hecha con una cubierta de nailon impermeable. Su diseño busca ofrecer protección ante la lluvia y, al terminar de usarla, puede plegarse dentro de su propio bolsillo del pecho para facilitar el transporte.

Incluye una capucha que se guarda en el cuello, bolsillos con cremallera, puños elásticos y un dobladillo ajustable. Estas características la convierten en una alternativa para quienes quieren tener una chaqueta a mano durante caminatas, salidas o actividades al aire libre cuando cambia el clima.

Una reseña la describe como una opción impermeable que no resulta voluminosa. La oferta de Black Friday anuncia un 47 % de descuento, con un precio de $ 131.336.

Hot Wheels Sprint Race: la emoción de la Fórmula 1 en casa

Para quienes disfrutan el automovilismo, el Hot Wheels Sprint Race Circuit Track Set incluye tres autos de metal a escala 1:64 que representan a McLaren, Oracle Red Bull Racing y Atlassian Williams Racing.

La pista ofrece dos modos de juego: uno en el que los vehículos recorren el circuito y otro de carrera, con un impulsor para acelerar y una zona de adelantamiento que permite cambiar el liderazgo. Está recomendado para niños de 5 años en adelante.

Una reseña recuerda que Hot Wheels puede seguir entreteniendo incluso a los adultos que crecieron jugando con estos autos. El set tiene un 48 % de descuento y cuesta $ 82.843.

¿Cuál vale la pena tener en el radar?

La botella YETI puede ser una opción para llevar bebidas durante el día; la chaqueta Columbia, para quienes buscan una capa impermeable y compacta; y la pista Hot Wheels, para sumar una dosis de competencia y Fórmula 1 al tiempo de juego.

Las tres ofertas reúnen distintos intereses, pero comparten una rebaja de Black Friday. Antes de comprar, revise las características, la disponibilidad y las condiciones de entrega.

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