Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a todos los amantes de la música y la danza en Bogotá a participar en el taller gratuito "A mover la cintura, que llegó la sabrosura del merengue y lo tropical". Este evento se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m. en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera 1 # 17-01. La entrada es libre, aunque se requiere inscripción previa, de acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de Idartes.

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Esta actividad forma parte de la oferta cultural de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, y busca brindar un espacio de aprendizaje, integración y disfrute en torno al merengue y otros ritmos tropicales. Durante el taller, los participantes tendrán la oportunidad de acercarse a los fundamentos esenciales del merengue, incluyendo pasos básicos, desplazamientos, giros y movimientos de cadera, los cuales distinguen a este género musical por su alegría y dinamismo.

Idartes ha estructurado la jornada para que los asistentes exploren ejercicios prácticos enfocados en la coordinación, la musicalidad y la expresión corporal, tanto en prácticas individuales como en ejercicios en pareja. De esta manera, no solo se aprende a bailar, sino que se fortalece la confianza personal y la capacidad de seguir el ritmo de forma espontánea y segura. Además, el taller promueve el autodescubrimiento y busca que cada persona disfrute del placer de bailar sin preocuparse por cometer errores, liberando tensiones y conectándose de una manera genuina con la música.

La dirección del taller estará a cargo de Diana Rodriguez Murcia, reconocida comunicadora social, bailarina, instructora de baile y coreógrafa, cuya trayectoria en el mundo de la danza suma 14 años, incluyendo 7 años como instructora y formadora de bailarines. Rodriguez Murcia está especializada en diversos estilos como salsa, bachata, merengue, ritmos tropicales, danza urbana, formación competitiva y coreografía social, lo que respalda la calidad y el enfoque profesional del evento.

En resumen, este taller representa una oportunidad para quienes desean sumergirse en la cultura de la danza tropical, fortalecer vínculos, desarrollar habilidades artísticas y, sobre todo, disfrutar de una tarde diferente llena de música, movimiento y alegría, según la fuente oficial de Idartes.

¿Cómo inscribirse al taller gratis de merengue y ritmos tropicales en la Casona de la Danza?

Para participar en el taller es necesario realizar una inscripción previa. De acuerdo con Idartes, la entrada es libre, pero el cupo está sujeto a la confirmación de inscripción que puede hacerse a través del formulario oficial publicado por la entidad.

¿Quién dirige el taller ‘A mover la cintura, que llegó la sabrosura del merengue y lo tropical’?

El taller será dirigido por Diana Rodriguez Murcia, comunicadora social, bailarina e instructora con 14 años de trayectoria en danza y especialidad en géneros como salsa, bachata, merengue, tropical y danza urbana, según datos proporcionados por Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.