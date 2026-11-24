Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Kennedy, bajo la administración de Carlos Fernando Galán, acaba de entregar dos jardines infantiles renovados en el sur de Bogotá, en el contexto del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Estos centros, denominados Acunar el Caracol y Britalia, recibieron intervenciones estructurales y de adecuación que buscan ofrecer espacios más seguros y adecuados para el desarrollo integral de la primera infancia, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía.

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La inversión total destinada a estas obras ascendió a 919 millones de pesos, beneficiando directamente a cerca de 965 niños y niñas, así como a sus familias. Según detalló la Alcaldía Local de Kennedy, el jardín infantil Acunar el Caracol, localizado en la carrera 95A # 2-58, recibió una inversión de 394.912.914 pesos. Allí, los trabajos incluyeron la renovación de pisos de caucho, cambio de manijas y vidrios, adecuación de ventanas y mejoramiento del cerramiento perimetral. Además, se intervinieron las puertas principal y de emergencia, garantizando así mayor seguridad y confort en los accesos. Estas acciones impactan aproximadamente a 705 niños y sus familias.

Por otro lado, el jardín infantil Britalia, ubicado en la carrera 80 # 43-43 sur, dentro del Centro de Desarrollo Comunitario Britalia, tuvo una inversión de 524.393.515 pesos. En este lugar se reemplazaron las antiguas cubiertas de asbesto cemento por tejas termoacústicas, se reforzaron las estructuras metálicas, se adecuaron redes eléctricas y se instalaron luminarias, incluyendo iluminación de emergencia. Esto beneficia a unos 260 niños, permitiéndoles acceder a aulas más seguras y funcionales.

Mauricio Buitrago, vocero de la Alcaldía Local de Kennedy, destacó que gracias a esta inversión, cercana a los 930 millones de pesos, “seguimos comprometidos con la primera infancia” y recordó que existen 48 puntos de atención para esta población en la localidad, a los cuales las familias pueden acceder mediante un proceso de inscripción gratuito a través de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Con estos esfuerzos, la administración local fortalece paulatinamente la atención brindada a la primera infancia, priorizando el bienestar, la seguridad y el desarrollo de niñas y niños en entornos adecuados y renovados, como parte fundamental de la política pública distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mejoras específicas se realizaron en los jardines infantiles de Kennedy para la primera infancia?

La información oficial detalla que en el jardín Acunar el Caracol se renovaron pisos de caucho, manijas y vidrios, y se mejoraron las ventanas, puertas de acceso y cerramiento. En el jardín Britalia, se retiraron cubiertas de asbesto cemento, se colocaron tejas termoacústicas, se reforzaron estructuras metálicas y se actualizaron redes eléctricas e iluminación, todo pensado para un entorno seguro y adecuado.

¿Cómo pueden las familias acceder a los servicios de primera infancia ofrecidos por la Alcaldía Local de Kennedy?

Según la Alcaldía Local de Kennedy, existen 48 puntos de atención para la primera infancia a disposición de las familias. El acceso a estos servicios es gratuito y se realiza a través de un proceso de inscripción gestionado por la Secretaría Distrital de Integración Social, facilitando así la inclusión y atención a niños y niñas de la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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