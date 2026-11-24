Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invita a todos los ciudadanos a participar en un taller gratuito enfocado en la inteligencia artificial, denominado Club de IA. Este espacio, desarrollado dentro de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, está orientado a personas interesadas en comprender y experimentar de manera colectiva cómo la tecnología de inteligencia artificial está influyendo en nuestra vida cotidiana, los procesos creativos y la dinámica comunitaria. El evento tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m., en la Sala LabCo del piso 7 del Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, en Bogotá. Según información publicada en el portal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la entrada a esta actividad será libre y no tiene costo.

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El Club de IA es un taller diseñado para promover la participación activa y el aprendizaje colaborativo en torno al uso de herramientas de inteligencia artificial. Los asistentes podrán interactuar y dialogar sobre los diversos usos, los límites y los impactos de estas tecnologías en diferentes entornos. La iniciativa pretende abrir espacios de reflexión, donde el público pueda analizar cómo la inteligencia artificial está transformando aspectos tan variados como la creación artística, los métodos de comunicación y las formas de trabajo conjunto.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la propuesta educativa del Club de IA va más allá de la instrucción técnica, ya que enfatiza la importancia de tener una visión crítica y consciente sobre la tecnología. La actividad se plantea como un ejercicio de experimentación, donde las personas pueden compartir experiencias, preguntar abiertamente y explorar tanto los beneficios como los retos que implica la incorporación de la inteligencia artificial en sus entornos diarios.

Este tipo de iniciativas buscan acercar a la ciudadanía a nuevas tendencias tecnológicas, poniendo al alcance de todos la oportunidad de actualizase y adaptarse a los cambios que plantea un mundo cada vez más digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordarán durante el Club de IA en el Centro Felicidad de Chapinero?

Durante el Club de IA, los asistentes podrán conocer diferentes herramientas de inteligencia artificial y participar en una reflexión sobre sus usos, alcances e implicaciones sociales. El objetivo central es abrir el diálogo sobre el impacto de la tecnología en la vida contemporánea, especialmente en la creatividad, la comunicación y el trabajo colaborativo, como lo indica la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cómo participar en el taller de inteligencia artificial gratuito en Bogotá?

Para asistir al Club de IA, solo es necesario acudir el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m., al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, en la Sala LabCo del piso 7, calle 82 #10-69. La entrada es completamente gratuita y está dirigida a todo el público, según la información oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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