Por: Noticiero 90 minutos

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Este miércoles 25 de noviembre, la Secretaría de Movilidad de Cali mantiene activa la medida conocida como ‘Pico y Placa’, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular de automóviles particulares en la ciudad. En esta jornada, la restricción corresponde a los carros cuyas placas terminan en los números 3 y 4, de acuerdo con el calendario que la entidad compartió a mitad de año. La intención de estas normas es disminuir los niveles de congestión en las vías principales y reducir la cantidad de infracciones de tránsito en el interior de Cali, aspecto sobre el cual la Secretaría ha insistido en su comunicación pública.

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La Secretaría de Movilidad recordó que quienes no acaten la rotación establecida estarán sujetos a las sanciones previstas en la ley. De acuerdo con la información oficial, la multa equivale a 15 días del salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), un monto que representa un golpe al bolsillo para los infractores. Además, existe la posibilidad de inmovilización del vehículo si la infracción persiste, lo que refuerza el llamado a la ciudadanía para que consulte la rotación todos los días antes de salir de casa.

Este sistema de regulación incluye excepciones. De acuerdo con el detalle proporcionado, no están obligados a cumplir con la restricción las motocicletas, así como los vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad, además de los automóviles híbridos y eléctricos. Otras categorías específicas también pueden contar con este beneficio, conforme a lo establecido en la normativa que rige la movilidad en Cali.

Para aquellas personas que requieran movilizarse en días de restricción y cuyo vehículo no está exceptuado, la Secretaría de Movilidad informa que existen alternativas. Entre ellas, la opción de aplicar la tasa por congestión, mecanismo que puede ser consultado directamente a través de los canales oficiales. Toda esta regulación busca garantizar un tránsito más fluido y ordenado, y la autoridad recuerda la importancia de revisar los detalles diarios de la rotación para evitar desacuerdos legales o sanciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la norma excluye a motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, automóviles para personas con discapacidad, y vehículos híbridos o eléctricos, así como otras clases puntualizadas en la normativa vigente.

¿Cuál es la multa por incumplir el Pico y Placa en Cali?

La sanción para quienes infrinjan el Pico y Placa en Cali corresponde al pago de una multa equivalente a 15 días del salario mínimo diario legal vigente (SMDLV) y la posible inmovilización del vehículo, según señala la Secretaría de Movilidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.