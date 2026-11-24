En medio de la emergencia por el ingreso de sujetos armados al Éxito de La Castellana en Cartagena durante la mañana del martes 24 de noviembre de 2026, múltiples videos saturaron las redes sociales.

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Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cartagena salió al paso de diversas especulaciones que circularon, aclarando que varios reportes difundidos sobre la toma con rehenes carecen de sustento oficial.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, abstenerse de difundir información que no haya sido corroborada por las autoridades y consultar exclusivamente los canales oficiales. Evitemos generar alarma y desinformación”, comunicó la institución policial.

Puntualmente, replicados por el diario El Universal de la capital bolivarense, los mandos policiales descartaron que los asaltantes exijan 7 mil millones de pesos, dos camionetas polarizadas y un corredor libre rumbo hacia Barranquilla a cambio de soltar a los ciudadanos retenidos.

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Asimismo, la institución aclaró que hasta ahora tampoco existen reportes confirmados de personas lesionadas dentro del Éxito Cartagena, donde los uniformados mantienen el cerco táctico privilegiando la integridad de quienes permanecen adentro.

De igual forma, los voceros de seguridad reiteraron que salvaguardar cada vida constituye su objetivo primordial, motivo por el cual activaron unidades especializadas operando bajo articulación interinstitucional para resolver pacíficamente el episodio.

Cabe remarcar que es una jornada dura para Éxito, que vivió un incendio en Barrancabermeja en otro de los puntos precisamente en simultáneo con el ataque que vive en la otra mencionada ciudad.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay entregó declaraciones respecto al operativo desplegado en el Éxito Cartagena, destacando la intervención conjunta de la Policía, la Armada y las Fuerzas Militares en la capital bolivarense.

“Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas. El apoyo de nuestra Fuerza Pública, en coordinación directa con el presidente Abelardo de la Espriella, es irrestricto y tenemos absoluta y plena confianza en las acciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la gente”, manifestó el gobernante distrital.

Adicionalmente, el mandatario local solicitó serenidad, cautela y solidaridad entre los habitantes, exhortando a la comunidad a seguir los avances “única y exclusivamente por los canales oficiales e institucionales”, según puntualizó Turbay.

Respecto a los hechos plenamente corroborados por los organismos de inteligencia, el incidente se desencadenó luego de un intento fallido de hurto contra un carro transportador de valores que abastece habitualmente dicho establecimiento comercial.

Tras verse frustrado el asalto, los delincuentes permanecieron atrincherados dentro del supermercado manteniendo bajo custodia forzosa a un grupo de ciudadanos que se encontraba en el recinto.

¿Cuántos rehenes tuvo Éxito de Cartagena por hombres armados?

Aunque inicialmente contabilizaron 30 personas retenidas al interior del almacén, con el transcurso de las horas las autoridades lograron concretar la liberación progresiva de varios de los afectados.

Mientras continúa la intervención de los grupos operativos en La Castellana, las autoridades insisten en mantener despejado el perímetro.

Al menos 15 personas retenidas han sido liberadas progresivamente dentro del almacén Éxito de La Castellana en Cartagena durante la emergencia registrada este martes 24 de noviembre de 2026.

Con el avance de los protocolos tácticos y de negociación ejecutados por unidades especializadas, varios grupos de rehenes abandonaron el recinto comercial bajo estricto acompañamiento de las autoridades policiales.

Entre los primeros ciudadanos rescatados figuran mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores que presentaban crisis nerviosas tras permanecer intimidados durante varias horas al interior de la cafetería del supermercado.

Cada persona evacuada recibió valoración médica inmediata en ambulancias estacionadas alrededor de la Avenida Pedro de Heredia, confirmándose que ninguno presenta heridas ocasionadas por impactos de armas de fuego.

Mientras tanto, cerca de 15 personas continúan aún dentro del complejo comercial junto a los asaltantes, quienes permanecen rodeados por efectivos de la Policía, la Armada y Fuerzas Militares.

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