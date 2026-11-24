Un error de cálculo en el horario por parte de los hombres armados desencadenó la tensa toma de rehenes dentro del almacén Éxito de Cartagena, al ingresar cuando el vehículo blindado ya no estaba, según relató una de las mujeres que vio de cerca la escena.

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Nuevos testimonios conocidos durante la jornada aclaran el origen de la emergencia comercial, evidenciando que la banda pretendía interceptar un carro de valores pero arribó en el momento equivocado.

Una ciudadana presente en el establecimiento contó a La FM los instantes iniciales de pánico ocurridos cuando los asaltantes irrumpieron buscando el dinero.

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“Un muchacho salió corriendo y dijo: ‘Están atracando, están atracando’. […] La gente no paró bolas y ya al salir los hombres armados cerraron el portón”, narró la testigo, en relato replicado por revista Semana.

Asimismo, la mujer detalló cómo esa equivocación con la hora dejó encerrados tanto a los delincuentes como a compradores y empleados dentro del supermercado, ya que su llegada fue a las 8 de la mañana.

“Ellos entraron por la parte de atrás, por donde ingresamos nosotros los trabajadores. […] Ellos iban por el carro de valores, pero como esta es a las siete, ya quedaron los que estaban adentro”, explicó.

Gracias a la oportuna advertencia emitida por un empleado del Dollarcity, la ciudadana logró escapar segundos antes de bloquearse los accesos principales.

“Salimos varias, salimos las cajeras y varias”, añadió la mujer al recordar la rápida evacuación de algunas trabajadoras durante el inicio del asalto.

#Cartagena | ‘Ya conocían por dónde entrar’, relató una mujer que estaba dentro del Éxito de Cartagena cuando comenzó la toma de rehenes. Según su testimonio, los sujetos ingresaron por el acceso de los trabajadores y buscaban interceptar el carro de valores. Conozca los detalles en vivo de lo que sucede, aquí: https://t.co/GU3BLVXZoU — La FM (@lafm) November 24, 2026

Confirmación oficial y despliegue en el Puesto de Mando Unificado

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó esta hipótesis desde Villavicencio, precisando que los delincuentes perseguían el carro de valores que recoge el dinero en el centro comercial donde está el Éxito.

Luego de desarrollar labores de inteligencia, el Ministerio de Defensa coincidió en que el episodio ocurrido en Cartagena responde preliminarmente a un asalto frustrado contra un vehículo transportador y descartó un atentado terrorista.

“De acuerdo con esta versión, los delincuentes, al verse acorralados por la rápida reacción de la Policía, habrían tomado como rehenes a personas dentro de un establecimiento, algunas de las cuales ya habrían sido liberadas”, puntualizó la cartera de Defensa.

Entretanto, la Armada Nacional informó que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, arribó al Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar respuestas institucionales y monitorear la situación en el sector de La Castellana.

Próximamente, el ministro de Defensa junto con la cúpula Militar y de Policía integrarán igualmente dicho PMU para reforzar las decisiones operativas en terreno.

Finalmente, tras liderar el consejo de seguridad en San José del Guaviare, el presidente Abelardo De La Espriella viaja hacia Cartagena para verificar personalmente la situación en el almacén Éxito del sector La Castellana.

Allí, las autoridades ya liberaron algunos rehenes mientras mantienen el cerco institucional para resolver este incidente.

¿Cuántos rehenes quedan en Éxito de Cartagena?

Alrededor de 21 personas permanecen aún retenidas dentro del almacén Éxito del sector de La Castellana en Cartagena durante la tarde de este martes 24 de noviembre de 2026.

El balance más reciente consolidado en el Puesto de Mando Unificado indica que cerca de 30 ciudadanos quedaron inicialmente atrapados cuando hombres armados irrumpieron tras un intento de robo frustrado.

A lo largo de la jornada, los cuerpos de seguridad lograron la liberación escalonada de 10 personas, entre clientes y trabajadores que permanecían intimidados dentro del recinto comercial.

Entre los primeros ciudadanos que recuperaron su libertad figuran mujeres y adultos mayores, incluida una mujer de 75 años evacuada bajo acompañamiento médico tras presentar quebrantos de salud.

Cada persona rescatada recibió atención inmediata por parte de paramédicos estacionados sobre la Avenida Pedro de Heredia, descartándose hasta el momento ciudadanos lesionados por disparos dentro del complejo.

Mientras tanto, los cerca de 21 rehenes restantes continúan bajo custodia forzosa de los asaltantes, quienes permanecen atrincherados tras frustrarse el asalto a un vehículo transportador de valores.

Unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo y efectivos militares mantienen acordonado todo el perímetro urbano para proteger a los civiles.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella viaja hacia Cartagena para liderar personalmente el seguimiento operativo junto al alcalde Dumek Turbay y la cúpula militar.

Asimismo, familiares congregados alrededor del centro comercial aguardan con expectativa nuevos reportes oficiales sobre la liberación total de los retenidos.