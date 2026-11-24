Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar la creatividad y el talento de niñas, niños y adolescentes en tres de sus localidades más emblemáticas con el lanzamiento del concurso ‘Navidad en palabras e imágenes’. Esta es la primera vez que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en conjunto con BibloRed (Red Distrital de Bibliotecas Públicas), y las alcaldías locales de Santa Fe, La Candelaria y Usaquén, organiza una convocatoria que une la escritura y la ilustración en el marco de la campaña Navidad es Cultura 2026 “Érase una vez la imaginación”, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El concurso estará vigente del 24 de noviembre al 14 de diciembre de 2026, invitando a los menores que residen en las localidades mencionadas a demostrar sus dotes artísticas a través de relatos, cuentos e ilustraciones inspirados en temas navideños como la solidaridad, la amistad, la memoria, la familia elegida, el entorno barrial y la naturaleza. La iniciativa cuenta con dos categorías: infantil, que incluye a participantes de 8 a 10 años, y juvenil, para quienes se encuentren entre los 11 y 14 años, de acuerdo con los términos de la convocatoria.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte indicó que cada localidad tendrá seis ganadores, tres por cada categoría, quienes recibirán bonos por un millón de pesos para adquirir libros o implementos en librerías y papelerías. Además, todas las niñas y niños asistentes a los talleres gratuitos de escritura e ilustración tendrán un incentivo adicional: un kit de escritura, en reconocimiento a su esfuerzo y participación en el proceso creativo.

Tal como lo explicó Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría y BibloRed, como parte de la estrategia de promoción, se realizarán talleres gratuitos en distintas bibliotecas públicas y en los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP), espacios comunitarios de lectura y encuentro cultural. Los talleres estarán dirigidos a menores desde los seis años, para animarlos a conocer el mundo de la literatura y la ilustración, y fortalecer sus competencias en la expresión artística.

Las inscripciones para el concurso se deben hacer a través del formulario de BibloRed, adjuntando formatos de autorización para menores y declaración juramentada de residencia en la localidad, siguiendo los lineamientos señalados por la organización. De esta manera, la iniciativa busca fortalecer el papel de las bibliotecas públicas como centros culturales y promotores del talento juvenil, en la celebración de la navidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse las niñas, niños y adolescentes al concurso Navidad en palabras e imágenes en Bogotá?

Las personas interesadas en participar en el concurso deben completar su inscripción a través del formulario oficial disponible en la página web de BibloRed. Para formalizar la postulación, es necesario diligenciar los datos solicitados y adjuntar tanto el formato de autorización de participación de menores como la declaración juramentada de residencia en la localidad. Todos los documentos deben presentarse según las instrucciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

¿Qué son los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) y qué función cumplen en la promoción cultural?

Los Paraderos Paralibros Paraparques, conocidos por sus siglas PPP, son espacios ubicados en distintos barrios y parques de Bogotá, diseñados para acercar la lectura y diversas actividades culturales a las comunidades. En el marco del concurso ‘Navidad en palabras e imágenes’, estos lugares servirán como puntos de encuentro y talleres gratuitos, fortaleciendo la creación literaria y artística en niñas, niños y adolescentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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