Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La toma de rehenes en el almacén Éxito, ubicado en el sector La Castellana en Cartagena, culminó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre tras una intensa operación de rescate. Según lo informado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, el operativo comenzó poco después de la 1:30 a. m., logrando la liberación de todas las personas retenidas dentro del establecimiento. Durante la intervención, uno de los responsables fue abatido. Esta información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien a través de un video publicado en su cuenta de X ofreció detalles sobre el procedimiento. El mandatario señaló que autorizó personalmente la operación tras analizar la situación junto con la cúpula militar y policial, llegando incluso a desplazarse hasta la ciudad para liderar la respuesta institucional.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el presidente de la Espriella, en un primer momento se ofreció a los responsables la posibilidad de entregarse voluntariamente y liberar a los rehenes. No obstante, estos rechazaron cualquier tipo de negociación, lo que llevó a que las autoridades intervinieran para resolver la retención. Posteriormente, en su declaración pública, el mandatario reiteró su agradecimiento a la Fuerza Pública y al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien también se pronunció luego del suceso.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que agradeció el resultado exitoso del operativo, asegurando que todas las personas retenidas fueron liberadas sanas y salvas. Turbay destacó la labor de la Fuerza Pública y calificó el procedimiento como un "operativo impecable", agradeciendo en nombre de los cartageneros por la eficacia demostrada. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han presentado un balance detallado sobre el estado de salud de los rescatados ni sobre las circunstancias judiciales de los demás implicados en el hecho, de acuerdo con la información suministrada por la alcaldía y confirmada por el presidente.

El presidente concluyó su intervención advirtiendo a las organizaciones criminales que su Gobierno adoptará una postura firme y responderá de manera contundente ante cualquier intento de amenaza contra el Estado o contra los ciudadanos. De la Espriella enfatizó que la ley será la base de todas las acciones y reiteró el respaldo estatal absoluto hacia las autoridades encargadas del orden público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el operativo de rescate de los rehenes en el Éxito de Cartagena?

El operativo de rescate en el Éxito de Cartagena fue llevado a cabo por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, según lo explicó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. La acción ocurrió en la madrugada, tras descartarse cualquier posibilidad de negociación con los responsables de la toma. Finalmente, los rehenes fueron liberados sanos y salvos y uno de los delincuentes fue dado de baja, siguiendo la directriz del presidente, quien estuvo en la ciudad para coordinar la respuesta junto con la cúpula de seguridad.

¿Qué declaraciones entregaron el presidente y el alcalde de Cartagena tras el rescate?

El presidente Abelardo de la Espriella calificó el operativo como "impecable", felicitó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares, y aseguró que su Gobierno responderá con contundencia ante cualquier intento de amenaza. El alcalde Dumek Turbay, por su parte, manifestó su agradecimiento y resaltó que todas las personas retenidas fueron liberadas en buenas condiciones, aunque no se entregó un informe detallado del estado de salud ni de la situación judicial de los implicados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.