Por: Portal Bogotá

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Un reciente caso de inseguridad sacudió la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, luego de que un ciudadano de 65 años fuera asaltado al salir de una entidad bancaria en el sector del 20 de Julio. Según reportes de la Policía Nacional, el afectado había retirado 60 millones de pesos cuando fue abordado por tres hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas, quienes lo intimidaron y le arrebataron el dinero.

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La rápida reacción de la Policía de Bogotá, gracias al apoyo de la comunidad que reportó el hecho, permitió ubicar a uno de los presuntos implicados. Durante el intento de captura, el sospechoso, un hombre de 25 años con antecedentes judiciales, trató de huir lanzándose al río Fucha. Sin embargo, como describió el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal, la huida no fue exitosa y el capturado fue interceptado metros después por los uniformados en el lugar.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre detenido presentaba anotaciones judiciales previas por delitos de hurto calificado y homicidio. Posteriormente, un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para el señalado, consolidando así un paso más en el proceso judicial que debe cumplir por estos delitos. La intervención oportuna de las autoridades, junto a las acciones preventivas que impulsa el gobierno local, hacen parte de la estrategia de seguridad llamada ‘Bogotá Camina Segura’.

En este contexto, la Policía Nacional reveló un detalle relevante sobre el caso: la entidad bancaria le había ofrecido a la víctima el servicio de acompañamiento al retirar una suma tan considerable de dinero, pero el ciudadano no utilizó este beneficio. Por ello, la recomendación de la institución es clara: en situaciones similares, la ciudadanía debe solicitar acompañamiento policial, medida que puede disuadir actos delictivos como el ocurrido en San Cristóbal. Además, las autoridades invitan a los ciudadanos a reportar cualquier situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, un canal clave para fortalecer la seguridad y la convivencia en el interior de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomienda la Policía de Bogotá para evitar robos al retirar grandes sumas de dinero?

La Policía Nacional destaca la importancia de solicitar acompañamiento policial al momento de retirar sumas considerables de dinero en entidades bancarias. Esta precaución, ofrecida como un servicio gratuito a los usuarios, puede ser clave para evitar ser víctimas de hurtos en la ciudad de Bogotá, como ocurrió en el caso reciente en el sector del 20 de Julio.

¿Qué antecedentes judiciales tenía el detenido por el hurto de 60 millones en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial entregada por la Policía Nacional, el hombre capturado por el hurto de 60 millones de pesos tenía antecedentes judiciales por diversos delitos, específicamente por hurto calificado y homicidio, lo cual fue relevante para determinar la gravedad de su vinculación en el caso y la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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