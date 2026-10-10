Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Cada mañana, la Calle 13 se transforma en uno de los principales puntos neurálgicos para el tráfico entre Bogotá y la Sabana de Occidente. La escena se repite a diario: vehículos particulares, buses, motocicletas y camiones avanzan con dificultad por una vía que combina polvo, congestión y la presencia constante de transeúntes. Según cifras presentadas en el texto, diariamente se mueven en promedio 164.000 viajes entre Sabana Occidente y la capital, lo que evidencia la alta demanda que tiene este corredor.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la hora pico en la mañana el flujo es aún más intenso. Datos citados indican que ingresan 14.391 vehículos a Bogotá por la Calle 13 sólo en ese lapso, provocando filas que pueden alcanzar hasta siete kilómetros. Una persona que viaja desde Mosquera puede demorar hasta hora y media en llegar a la carrera 128, ya dentro de Bogotá, mientras que, en situaciones críticas, el trayecto incluso ha llegado a tomar cerca de tres horas. Como lo menciona Natalie Patiño, directora de Gestión y Control del Tránsito de la Secretaría de Movilidad, son cerca de 14.000 vehículos en esa hora quienes buscan ingresar a la ciudad y que en muchas ocasiones experimentaban recorridos de hasta tres horas.

Frente a la magnitud y las dificultades de movilidad, las autoridades de Bogotá, Mosquera y Cundinamarca, junto con la Agencia Regional de Movilidad (ARM), decidieron implementar desde el 5 de octubre un plan piloto para intentar aliviar la congestión antes de que el tráfico se concentre totalmente en este corredor. Esta medida consiste en un desvío que busca optimizar el tiempo de quienes transitan a diario por la zona. La prueba se lleva a cabo durante un mes, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana. El operativo hace que la carrera 128 se maneje durante esas horas en un solo sentido, facilitando el flujo vehicular desde la Sabana Occidente hacia Bogotá y brindando una alternativa que podría disminuir los tiempos de desplazamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el plan piloto de desvío en la Calle 13 de Bogotá?

El plan piloto de desvío implementado en la Calle 13 consiste en modificar el sentido de la carrera 128 durante la hora pico de la mañana. De acuerdo con la información oficial, entre las 5:30 y las 9:30, de lunes a viernes, esta vía queda en sentido norte, lo que permite agilizar el ingreso de vehículos provenientes de la Sabana Occidente hacia Bogotá. La medida se enmarca en un periodo de prueba de un mes que tiene como propósito descongestionar este concurrido corredor en su tramo más crítico.

¿Cuánto tiempo puede demorar un viaje desde Mosquera a Bogotá en hora pico por la Calle 13?

Según datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad y otras fuentes oficiales presentes en el reporte, el tiempo que puede tomar un recorrido entre Mosquera y Bogotá en hora pico por la Calle 13 puede variar desde una hora y media hasta cerca de tres horas en momentos críticos. Esto depende del tráfico y la congestión que, en ocasiones, genera filas de hasta siete kilómetros en este corredor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z