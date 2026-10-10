Por: El Espectador

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Desde la ciudad de Cartagena, el presidente Abelardo de la Espriella insistió en un mensaje contundente contra los grupos criminales, asegurando que no habrá espacio para la impunidad y que las operaciones en su contra continuarán de manera ininterrumpida. Este mensaje se dio en el contexto de la conmemoración del día del Veterano, una ceremonia en la que el mandatario rindió honores a exmiembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, según información reportada por El Espectador. Durante el evento, la seguridad, la paz y el papel de los veteranos dentro de su administración fueron el eje central de su discurso, recordando que muchos de ellos apoyaron su campaña, especialmente en temas de seguridad y recuperación territorial.

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De la Espriella se mostró agradecido por la confianza de los exintegrantes de las Fuerzas Militares, destacando que una fuerza profesional requiere más que entrenamiento y armamento; necesita liderazgo político y respaldo institucional. En este sentido, reafirmó su apoyo a las actuales operaciones que se llevan a cabo contra el crimen organizado, enfatizando su compromiso personal como presidente y comandante supremo. Aseguró confiar profundamente en la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, recalcando su determinación para enfrentar al narcoterrorismo y demás amenazas, siempre con el acompañamiento de las instituciones y la población.

El presidente fue enfático al mencionar que la lucha contra el crimen demanda inteligencia, tecnología, recursos y coordinación, pero, por encima de todo, voluntad política, algo que, según él, no le faltará nunca. De la Espriella lanzó una advertencia directa a las organizaciones delincuenciales: quienes continúen cometiendo delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, minería ilegal, ataques a la población o reclutamiento de menores, serán perseguidos sin descanso por las fuerzas militares y de policía, de acuerdo con lo reseñado por El Espectador.

El mandatario también expuso las bases de un nuevo estatuto antiterrorista, articulado junto con los ministerios de Defensa, Interior y Justicia. Esta iniciativa, que será presentada próximamente al Congreso, busca aplicar el derecho internacional humanitario (DIH) a grupos criminales ligados al narcotráfico y establecer un listado oficial para focalizar la persecución. Además, se propone la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia, para reforzar la coordinación de las acciones. Otro aspecto relevante de la propuesta es el control de criptoactivos, exigiendo licencias especiales a quienes participen en este rubro, bajo regulación del Ejecutivo.

Según El Espectador, en el evento, De la Espriella reafirmó el respaldo institucional a todos los integrantes de la Fuerza Pública e invitó a los integrantes de grupos armados a desmovilizarse y someterse a la justicia. Finalmente, remarcó que una paz genuina no implica una renuncia de la autoridad estatal, sino que ningún ciudadano sufra bajo el yugo del terrorismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios propone el estatuto antiterrorista presentado por el gobierno De la Espriella?

El estatuto antiterrorista planteado por el gobierno De la Espriella, de acuerdo con El Espectador, contempla la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) a las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y el establecimiento de listados oficiales para clasificar a personas y grupos como terroristas. Además, la medida incluiría habilitación para tomar acciones como bombardear estructuras identificadas, creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo y control más estricto de los criptoactivos mediante licencias reguladas por el Ejecutivo.

¿Qué significa DIH y cómo se aplicaría a grupos criminales en Colombia?

DIH corresponde al derecho internacional humanitario, un conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados para proteger a personas que no participan directamente en hostilidades. Según lo reportado, el estatuto antiterrorista buscaría aplicar estas normas a organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, permitiendo su inclusión en listados para tomar acciones directas bajo el marco legal e internacional establecido.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.