Por: CENET

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció en Cartagena, junto a la ministra de Transporte Elsa Noguera, la expedición de un decreto enfocado en actualizar el régimen de concesiones portuarias en Colombia. De acuerdo con la presentación oficial, el objetivo principal es facilitar nuevas inversiones, ampliar la infraestructura logística y establecer reglas que permitan un manejo más eficiente y seguro de las terminales marítimas. Entre los siete componentes fundamentales de la reforma, se destacan el reconocimiento de inversiones realizadas cerca del vencimiento de la concesión, la ampliación de los tipos de obras elegibles en las concesiones y la creación de un Registro Único de Concesiones Portuarias, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno.

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La propuesta legislativa se centra en responder a las necesidades identificadas en los últimos años, abordando temas cruciales como la incorporación coordinada de obras de acceso terrestre, ferroviario, fluvial y marítimo, además del impulso de proyectos ambientales y sociales. Según lo expuesto durante el evento, el nuevo marco regula también la reversión de activos al Estado y garantiza la continuidad de los servicios al finalizar los contratos de concesión.

De la Espriella subrayó la importancia de desarrollar la infraestructura portuaria en articulación con los diferentes modos de transporte, para que la eficiencia de las terminales no dependa únicamente de las condiciones de acceso actuales. De acuerdo con sus palabras, el sistema nacional debe funcionar como una red integral donde carreteras, ferrocarriles, vías fluviales y terminales marítimas estén conectadas con los centros de producción. El mandatario resaltó que con este decreto se busca ir más allá de los diagnósticos, pasando a la toma de decisiones y ejecución de medidas concretas.

Uno de los mayores avances del decreto atiende la problemática de las inversiones que se efectúan cuando las concesiones están cerca de culminar. Según destacó el presidente, históricamente la proximidad del vencimiento desincentiva a los operadores, quienes prefieren no realizar obras que no lograrán recuperar antes de entregar la concesión. Ahora, la regulación permitirá a los concesionarios, incluso cinco años antes del vencimiento, proponer proyectos cuya inversión será evaluada y, en caso de ser aprobada, se les reconocerá el valor no recuperado bajo condiciones normativas. Esta novedad busca fomentar la modernización constante de las terminales hasta el último día de la concesión.

La ministra Elsa Noguera comentó que el nuevo régimen otorga garantías a los operadores para invertir sin temor a perder recursos al final de la concesión. Según información gubernamental, la administración también realizará un seguimiento constante a los compromisos para asegurar que los proyectos sean ejecutados en plazos más cortos y con mayor eficacia.

Finalmente, la reforma también fortalece la seguridad jurídica para los inversores, según destacó De la Espriella, y centraliza la información de las concesiones a través del Registro Único, desde el primer trámite hasta la liquidación del contrato. Esta herramienta busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión portuaria colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios introduce el nuevo decreto sobre concesiones portuarias en Colombia?

El decreto presentado por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra Elsa Noguera incluye el reconocimiento de inversiones realizadas en los años finales de la concesión, la ampliación del tipo de obras consideradas elegibles (incluyendo accesos terrestres, ferroviarios, fluviales y marítimos), la creación de un Registro Único de Concesiones Portuarias, reglas para la reversión de activos y la continuidad de los servicios, y mayores garantías jurídicas para los inversionistas, según datos del Gobierno.

¿Por qué es importante la integración de los distintos medios de transporte en la infraestructura portuaria?

Según lo expuesto por el presidente De la Espriella, la eficiencia de las terminales portuarias depende de su capacidad para conectarse con múltiples medios de transporte. La integración de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales con los puertos permite reducir los costos logísticos, ampliar las opciones de movilización de mercancía y mejorar la conexión entre centros de producción y mercados, evitando que los puertos operen como infraestructuras aisladas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.