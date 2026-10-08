Por: El Espectador

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El Festival del Patacón celebrará en 2026 su tercera edición en Cartagena, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la ciudad. Según información oficial, la cita será del viernes 9 al domingo 11 de octubre en la Plaza de Variedades, con horarios de 4:00 p. m. a 11:00 p. m. y una entrada a bajo costo de $2.000. El chef e influenciador Edd Cabarcas lidera el evento en representación de Acodres Capítulo Cartagena–Bolívar, con respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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Un elemento que enmarca esta reciente edición es la presencia de las matronas, reconocidas por preservar durante generaciones la tradición del patacón en playas, esquinas y portales del Centro Histórico. Ahora, estas cocineras tendrán la oportunidad de competir en igualdad de condiciones frente a restaurantes y marcas. Ejemplo de ello es Patacón de la Choli, proveniente de Bocachica por invitación del alcalde Dumek Turbay. A ellas se suman El Fogón de Aleyda, referente de cocina tradicional, y Patacones Segunda de Badillo, con trayectorias como 43 años de recorrido en el Centro de Cartagena. Edd Cabarcas resalta este aspecto al afirmar que el patacón es el símbolo que une a la ciudadanía y que las matronas merecen visibilidad y reconocimiento propio.

De acuerdo con la organización, participarán 16 exponentes, incluidos matronas, restaurantes y marcas locales. Entre los favoritos está Angel's, ganador en 2024. Todos ofrecerán una carta unificada con precios populares: el patacón simple costará $3.000; una porción de queso de 50 gramos, lo mismo; salchicha, chorizo o butifarra, $4.000; combos como Matrimonio, con patacón y queso, a $6.000, y Pa'l Desvare, con patacón y carnes frías, por $8.000. El patacón de receta libre será la opción más destacada, a $18.000. Las bebidas y postres mantendrán sus precios habituales.

El evento contará con un jurado de chefs nacionales e internacionales, entre ellos José "Chato" Barbosa y Óscar Díaz por Cartagena; desde Perú, Francisco Agüero y Anthony Flores; además de Elly Saúl de República Dominicana y Viviana Liévano, consultora gastronómica. Según datos reportados por la organización, la primera edición en 2024 reunió 15.500 personas y marcó hitos económicos y culinarios, como la venta de más de 18 mil patacones y la creación del patacón relleno más grande de Colombia. Para este año, el crecimiento se refleja en el aumento de participantes y la diversificación con nuevas categorías, lo que proyecta beneficios económicos aún mayores para cocineras, marcas y la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto costará el patacón en el Festival del Patacón 2026 de Cartagena?

El precio del patacón individual en el Festival del Patacón 2026 será de $3.000. A este valor se podrán agregar acompañamientos como queso o embutidos desde $3.000 hasta $8.000 si se elige un combo, mientras que el patacón de receta libre tendrá un precio de $18.000. Esta tarifa garantiza que todos los asistentes puedan disfrutar de distintas preparaciones a precios accesibles.

¿Cuál es la importancia de las matronas en el Festival del Patacón de Cartagena?

Las matronas son esenciales en esta edición del festival, ya que representan la tradición y la herencia culinaria del patacón en Cartagena. Su participación les permite competir y destacar en igualdad de condiciones frente a restaurantes y marcas reconocidas, contribuyendo a que el evento sea no solo una muestra gastronómica, sino también un homenaje a quienes han preservado este legado cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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