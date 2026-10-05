Las Fiestas de Independencia de Cartagena quedaron marcadas por un hecho violento que terminó con la vida de un joven de 31 años. Diomedes de Jesús Escalante Miller murió después de ser herido con un arma cortopunzante durante una riña registrada en la noche del viernes 2 de octubre, en inmediaciones del barrio Canapote.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, el caso se habría originado en medio de un hecho de intolerancia. La víctima fue trasladada a un centro médico cercano, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

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Según el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 11:15 de la noche. La información preliminar indica que se presentó una riña en la que Diomedes resultó herido con un arma cortopunzante.

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Versiones conocidas sobre el caso señalan que la discusión habría comenzado después de que el joven, quien se encontraba en el lugar acompañado por otras personas, se negara a que le echaran espuma durante las actividades que se desarrollaban con motivo del primer preludio de las Fiestas de Independencia de Cartagena.

En redes sociales también circuló un video en el que se observa a una mujer intentando auxiliar al joven mientras permanecía tendido en el suelo y pedía ayuda.

Escalante Miller fue llevado rápidamente a un centro asistencial del sector. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de la herida.

La muerte de Diomedes generó numerosas muestras de solidaridad en redes sociales, especialmente entre personas relacionadas con los sectores de hotelería y restauración de Cartagena. Algunos de sus conocidos lo describieron como un hombre alegre, respetuoso y de buenos principios. También destacaron su trayectoria laboral y el cariño que había construido entre quienes compartieron con él.

Uno de los mensajes publicados tras conocerse la noticia recordó especialmente a su pequeño hijo, mientras que otras personas lamentaron la pérdida y enviaron mensajes de apoyo a sus familiares.

La Policía Metropolitana de Cartagena señaló inicialmente el hecho como un caso de intolerancia que terminó en una riña mortal. La investigación busca establecer con precisión qué ocurrió durante la confrontación y quién fue el responsable de la agresión.

Por el momento, según Vanguardia, no se habían reportado capturas relacionadas con este homicidio. El caso se suma a otros hechos de violencia interpersonal registrados recientemente en la ciudad. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Diomedes y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Las exequias de Diomedes de Jesús Escalante Miller estaban previstas para la tarde del domingo 4 de octubre en el Cementerio Jardines de Paz, según la información publicada por Vanguardia.

Su muerte generó consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes lo despidieron destacando su personalidad y el vínculo que tenía con su entorno laboral.

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