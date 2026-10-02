Una noche de violencia sacudió la zona norte de Cartagena durante la noche del jueves 1 de octubre y la madrugada de este viernes 2, luego de que cuatro hombres fueran asesinados en una vía rural que comunica las veredas de Tierrabaja y Puerto Rey, en jurisdicción del corregimiento de La Boquilla.

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El hecho ocurrió cerca de la medianoche y, de acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas se movilizaban en un vehículo particular de color blanco cuando fueron interceptadas por hombres armados que se desplazaban en motocicletas y abrieron fuego contra el automóvil.

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Según los reportes preliminares, tres de los hombres murieron dentro del automóvil como consecuencia del ataque. La cuarta víctima habría alcanzado a salir del vehículo, pero fue atacada con arma de fuego y quedó sin vida sobre la vía destapada, a pocos metros del carro y en dirección hacia Puerto Rey.

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Las autoridades todavía no han establecido oficialmente las identidades de los fallecidos. De manera preliminar se indicó que serían jóvenes de entre 20 y 22 años y que podrían ser oriundos de La Boquilla, información que aún debe ser confirmada mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, todos de sexo masculino, en el corregimiento de Puerto Rey.

“Respecto a los hechos acaecidos en el corregimiento de Puerto Rey, jurisdicción del corregimiento de La Boquilla, preliminarmente se confirma el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, todos de sexo masculino”, informó la institución en un reporte preliminar.

Las autoridades indicaron que se encontraban adelantando la recolección de elementos materiales probatorios y testimonios para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar quiénes serían los responsables.

La inspección técnica de los cuerpos y de la escena se extendió durante varias horas. Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en Cartagena, donde deberán realizarse los procedimientos de necropsia e identificación.

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Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del múltiple homicidio. La Policía desplegó además labores de vigilancia y control en la zona con el objetivo de encontrar información que permita identificar y ubicar a los responsables del ataque.

La investigación continúa para establecer si el crimen estaría relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales que operan en la zona norte de Cartagena o si obedecería a otra circunstancia. Esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

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