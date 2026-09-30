Han pasado cerca de 18 meses desde la desaparición de Tatiana Hernández, la estudiante de Medicina de 23 años cuyo rastro se perdió el 13 de abril de 2025 en Cartagena. Desde entonces, su madre, Lucy Díaz, no ha dejado de buscar respuestas y ahora hizo un nuevo llamado para que se fortalezca la investigación sobre el paradero de su hija.

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La joven se encontraba en Cartagena realizando su internado médico en el Hospital Naval de Bocagrande y estaba próxima a culminar esta etapa de su formación para regresar a Bogotá.

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La última vez que fue vista ocurrió en la zona de los espolones de la avenida Santander, cerca del Centro Histórico de Cartagena.

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Madre de Tatiana pide ayuda para avanzar en el caso

En medio de la búsqueda, Lucy Díaz solicitó públicamente acompañamiento a Abelardo De La Espriella para intentar encontrar nuevas alternativas que permitan esclarecer qué ocurrió con la joven.

La petición fue realizada durante una entrevista con el senador Germán Rodríguez, publicada en su cuenta de TikTok.

“Queremos que Abelardo de la Espriella nos abra la puerta y nos colabore”, manifestó la madre, quien aseguró que, desde su perspectiva, las autoridades no le han brindado el apoyo suficiente para establecer dónde está su hija.

Díaz también afirmó que conserva la esperanza de que Tatiana continúe con vida.

“Sabemos que está con vida, pero no sabemos en dónde está”, expresó.

Estas afirmaciones corresponden a la percepción de la familia y no constituyen una conclusión oficial sobre el paradero de la joven.

Hace año y medio desapareció Tatiana en Cartagena y su familia sigue sin saber dónde está. Hay testimonios, llamadas y mensajes que, según su familia, podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido, pero aseguran que no han recibido el apoyo necesario de las autoridades. Hoy hago un llamado a las autoridades para que este caso vuelva a ser prioridad. Hay que encontrar a Tatiana. — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) September 29, 2026

¿Qué se sabe de la última vez que vieron a Tatiana?

Tatiana Hernández estaba realizando sus prácticas profesionales en el Hospital Naval de Cartagena cuando desapareció. De acuerdo con la información conocida públicamente, la estudiante estuvo en los alrededores de los espolones de la avenida Santander durante varias horas el día de su desaparición.

Una de las hipótesis que surgió durante la investigación fue que la joven pudo haber caído al mar. En esa zona se adelantaron labores de búsqueda con participación de organismos como la Armada Nacional, pero no se encontraron rastros de Tatiana.

Su madre, sin embargo, considera que también deberían fortalecerse otras líneas que contemplen la posibilidad de que la estudiante haya abandonado el sector por tierra.

“Siempre le he dicho a la Fiscalía que a Tatiana me la engañaron”, aseguró Díaz en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.

La hipótesis planteada por la familia no ha sido establecida como un hecho por las autoridades.

Llamadas anónimas y personas que habrían pedido dinero

Durante el tiempo que ha transcurrido desde la desaparición, los familiares aseguran haber recibido llamadas y mensajes de personas que afirmaban tener información sobre Tatiana. Según Lucy Díaz, algunas de esas pistas no habrían sido suficientemente esclarecidas.

“Hemos tenido mucha información de llamadas anónimas o mensajes anónimos, pero que las autoridades hayan cuestionado o averiguado qué sucedió con esas llamadas no tenemos resultados”, afirmó.

La madre también relató que algunas personas habrían intentado aprovecharse de la situación para pedir dinero a cambio de información sobre la joven.

“También nos han pedido dinero y hemos otorgado de nuestros recursos para personas que posteriormente detectamos que son gente que está en la cárcel”, contó.

Uno de los elementos que Lucy Díaz considera especialmente importante es un supuesto video que, según su versión, habría sido obtenido por un establecimiento privado cercano al lugar donde Tatiana fue vista por última vez.

La madre aseguró que un fiscal que inicialmente estaba al frente de la investigación en Cartagena le habló de esta grabación. De acuerdo con su relato, el material mostraría a una persona que correspondería a Tatiana llegando a los espolones y permaneciendo allí entre aproximadamente las 4:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

“El fiscal tenía un video clave que le había suministrado un establecimiento privado donde le hacen seguimiento”, sostuvo Díaz.

La mujer afirma que posteriormente, cuando el proceso pasó a Bogotá, la familia preguntó por esta evidencia y no la encontró dentro del expediente que pudo consultar.

Díaz también cuestionó que durante parte de la investigación se insistiera en la posibilidad de que Tatiana hubiera muerto ahogada.

“Casi que una vez por semana nos hizo mucho énfasis que nuestra hija se ahogó y que ese video era crucial… y nunca nos lo mostró”, relató.

La existencia, contenido y valor probatorio de ese supuesto video deberán ser determinados por las autoridades competentes.

Dos testimonios mencionan a un hombre que habría estado con Tatiana

Entre las pistas que la familia considera relevantes están los testimonios de dos personas que, según Lucy Díaz, habrían visto a Tatiana acompañada por un hombre en la zona de los espolones.

La madre explicó que ambos relatos tendrían algunas coincidencias respecto a las características del supuesto acompañante. Según la información entregada por la familia, se trataría de un hombre de entre 60 y 65 años, alto, de cabello canoso y con apariencia extranjera.

Uno de los testimonios habría señalado que esta persona conversó con Tatiana y que posteriormente la joven se retiró del lugar acompañada por él. Sin embargo, la familia también reconoce que existen contradicciones entre las versiones. Uno de los testigos habría cambiado posteriormente su relato y manifestado que la información inicialmente entregada era falsa.

Para Lucy Díaz, esto no resuelve las dudas sobre lo ocurrido.

“Alguien le puso una cita en ese lugar o alguien informó que Tatiana se fue hacia allá”, manifestó.

La madre incluso considera que la desaparición pudo haber sido planeada, aunque esta apreciación tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

La familia mantiene activa la búsqueda

La investigación continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras diferentes entidades han participado en las labores de búsqueda y verificación de información.

(Vea también: Nuevo problema para la familia de Tatiana Hernández: viven nueva pesadilla en desaparición)

La familia también promueve la página buscamosatatiana.com, creada para recibir de manera anónima posibles datos que permitan establecer el paradero de la estudiante. Para Lucy Díaz, el paso del tiempo no ha disminuido la necesidad de encontrar respuestas.

“Su mamá sigue luchando. No voy a desfallecer, no voy a parar hasta encontrar un resultado”, afirmó.

Mientras tanto, los familiares de Tatiana Hernández continúan esperando información que permita reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió después de que fue vista por última vez en los espolones de Cartagena.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.