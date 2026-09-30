Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad de Nóvita, municipio del departamento de Chocó, se vio alterada este miércoles por un ataque reportado en el área urbana que incluyó explosiones, detonaciones y ráfagas de fusil. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, habitantes de la cabecera municipal aseguraron haber escuchado fuertes explosiones y disparos, situación que generó angustia e incertidumbre entre la población. Las autoridades locales se encuentran en proceso de verificación, ya que aún no es posible establecer oficialmente los hechos ni identificar a los responsables.

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El incidente tuvo lugar mientras se desarrollaba una importante celebración religiosa. Según información citada en el artículo, varios feligreses estaban presentes en una misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, en el marco del cierre de las festividades patronales en Nóvita. Fue en este contexto que testigos reportaron el inicio de la emergencia, destacando el pánico entre los asistentes y la abrupta interrupción del evento religioso. La coincidencia del ataque con un momento de congregación masiva agrava la preocupación de los habitantes, quienes se han mostrado alarmados por la vulnerabilidad de la población civil durante actividades comunitarias.

Versiones recogidas en la zona han señalado una posible ofensiva realizada mediante el uso de drones, aunque las autoridades aún deben confirmar la naturaleza precisa del ataque. Asimismo, en informaciones preliminares atribuidas a la comunidad, se ha mencionado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunto responsable, pero esta vinculación continúa bajo verificación. Hasta el momento, no se han publicado reportes oficiales que detallen víctimas, personas heridas, daños materiales ni otras afectaciones directas a la población civil o a la infraestructura local.

La incertidumbre sigue envolviendo a Nóvita, mientras las fuerzas públicas y organismos de seguridad trabajan en la recopilación de información y en la confirmación de los hechos. Se espera que conforme avancen las investigaciones, las autoridades entreguen datos más precisos sobre lo sucedido, el origen de la ofensiva y sus consecuencias. La expectativa de los habitantes es alta, y se mantiene la atención sobre posibles actualizaciones y el desarrollo de nuevas acciones de seguridad en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre el ataque con drones en Nóvita, Chocó?

Según testimonios recogidos por medios locales y fuentes en la zona, el ataque incluyó detonaciones y ráfagas de fusil, aparentemente perpetradas con drones. Sin embargo, las autoridades continúan en proceso de verificación y no se ha confirmado oficialmente la modalidad ni los actores responsables. Tampoco se ha reportado el número de heridos ni de afectados, y la situación sigue bajo investigación.

¿Quiénes serían los responsables del incidente armado en Nóvita?

De acuerdo con las versiones preliminares conocidas en el municipio, la ofensiva habría sido atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque esta información está pendiente de confirmación oficial. Las autoridades todavía no han identificado de manera concluyente a los responsables del ataque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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