El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui solicitó al Gobierno de Abelardo de la Espriella implementar un plan especial de asistencia militar para apoyar a la Policía Nacional en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, en el sur de Bogotá.

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Según el congresista, estas zonas concentran una parte importante de los homicidios de la capital y requieren acciones focalizadas contra las estructuras criminales.

La propuesta contempla operativos en corredores y puntos críticos definidos mediante inteligencia, controles de armas y explosivos, acciones contra organizaciones delictivas y economías ilícitas, además de medidas de protección para comerciantes afectados por extorsiones.

Uscátegui también planteó reforzar las labores de inteligencia e investigación criminal y pidió que las Fuerzas Militares acompañen a la Policía en las zonas consideradas de mayor riesgo.

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El representante aseguró que durante 2024 Ciudad Bolívar registró 236 homicidios, Kennedy 174 y Bosa 118, para un total de 528 casos.

También citó registros de abril de 2026, según los cuales hubo 57 asesinatos en Ciudad Bolívar, 39 en Kennedy y 26 en Bosa. A partir de estas cifras, sostuvo que las tres localidades concentran prácticamente la mitad de los homicidios de Bogotá.

Uscátegui relacionó su solicitud con varios hechos recientes de violencia. Entre ellos mencionó el asesinato del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 27 de agosto en Ciudad Bolívar, y la explosión registrada el 25 de agosto en el barrio El Amparo, en Kennedy.

Asimismo hizo referencia a la desaparición de la niña Ana Lucía González y a su visita al lugar donde fue encontrada.

El congresista comparó su propuesta con la asistencia militar aplicada en Santa Marta tras ataques atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La iniciativa, sin embargo, generó preocupación en la exsenadora María José Pizarro, quien cuestionó públicamente la propuesta y preguntó cuál sería la posición del alcalde Carlos Fernando Galán.

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