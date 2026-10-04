Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar Sub-20 aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del país en la Supercopa Juvenil, luego de superar una serie de octavos de final contra Real Cartagena, un hecho que consolida el trabajo del entrenador Óscar Berrío y su grupo de jóvenes futbolistas. Este avance se consiguió en un contexto de alta tensión y competitividad, reflejando el carácter de la categoría y la importancia del torneo en el desarrollo del fútbol juvenil colombiano.

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El compromiso de ida se llevó a cabo en Valledupar, donde el marcador terminó empatado 1-1. Jader Beltrán fue protagonista al anotar para el conjunto anfitrión, mientras que Farid Tamayo puso la igualdad para el equipo apodado ‘heroico’. Con este resultado, la eliminatoria quedó abierta y todo se definiría en el escenario de Real Cartagena, en la ciudad de Cartagena, el domingo 4 de octubre.

En el partido de vuelta, la tensión y la cautela dominaron el ambiente. Ambos equipos mostraron gran disciplina táctica y un respeto mutuo evidente, lo que se tradujo en un juego cerrado y escasas oportunidades de gol en ambas áreas. Tras 90 minutos sin goles, el marcador global se mantuvo 1-1, forzando a los finalistas a recurrir a una definición desde el punto penal, procedimiento en el que ambos equipos alternan disparos desde los doce pasos para decidir el vencedor cuando existe empate en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta.

El desenlace por la vía de los penales fue vibrante y se extendió hasta la denominada ‘muerte súbita’, etapa en la que los lanzadores ejecutan sus disparos uno a uno hasta que uno falle y el otro acierte, desequilibrando la serie. Fue así como Antony Redondo se convirtió en figura, al convertir el cobro definitivo que aseguró el paso del cuadro vallenato con un marcador de 5-4 desde el punto penal.

Finalmente, este resultado posiciona a Alianza Valledupar Sub-20 a la expectativa de su rival en cuartos de final. El próximo oponente se definirá entre Junior de Barranquilla y Barranquilla Fútbol Club, cuya serie también está empatada en el global 1-1 y depende del partido de vuelta. Así, el equipo dirigido por Óscar Berrío ya se prepara para continuar su camino en la Supercopa Juvenil, que representa una importante vitrina para el talento joven del país.

¿Cómo se definió la serie entre Alianza Valledupar Sub-20 y Real Cartagena en la Supercopa Juvenil?

La clasificación de Alianza Valledupar Sub-20 se resolvió tras una serie de dos partidos contra Real Cartagena, empatando 1-1 en el global después de que ambos encuentros terminaran igualados (1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta). Luego, el equipo de Valledupar aseguró su avance en los cuartos de final gracias a una victoria 5-4 en la tanda de penales, con Antony Redondo anotando el cobro definitivo.

¿Qué significa una definición por 'muerte súbita' en los penales del fútbol?

La ‘muerte súbita’ en la definición por penales ocurre cuando, tras igualar en los primeros cinco tiros por equipo, se realiza una serie alterna donde cada equipo ejecuta un disparo; si uno marca y el otro falla en esa ronda, la serie concluye de inmediato, otorgando la victoria al equipo que convirtió su penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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