Por: Caracol TV

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Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del lunes 5 de octubre generó alarma entre residentes y conductores que transitaban por la vía La Cordialidad, en Cartagena, luego de que una camioneta perdiera el control y terminara impactando a varias personas cerca de la entrada del conjunto residencial Carioca. El hecho quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales.

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Accidente en Cartagena: camioneta arrolló a varias personas cerca de conjunto Carioca

De acuerdo con la información publicada por el diario El Universal, el vehículo involucrado corresponde a una camioneta Renault Duster que se desplazaba por este corredor vial cuando, por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades, salió de control y terminó arrollando a varias personas que se encontraban en un puesto de fritos ubicado a un costado de la carretera.

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Los videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran los instantes posteriores al siniestro. En las grabaciones se observa a numerosos ciudadanos acercándose al lugar del accidente para auxiliar a quienes resultaron afectados por el impacto. También se aprecia la presencia de varias personas alrededor de la camioneta, mientras se realizaban llamados de emergencia y se esperaba la llegada de los organismos de atención.

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Según el reporte preliminar conocido hasta el momento, varias personas resultaron lesionadas como consecuencia del accidente. El Universal señaló que entre los afectados habría una menor de edad, aunque ese dato aún estaba pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades encargadas de la investigación y de la identificación de las víctimas.

La emergencia provocó además afectaciones en la movilidad sobre este sector de La Cordialidad. Durante varios minutos, el tránsito de vehículos se vio limitado debido a la presencia del automotor involucrado y a las labores de atención desplegadas en la zona. Conductores que transitaban por el lugar tuvieron que reducir la velocidad mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Las imágenes difundidas en redes sociales también evidencian la reacción de algunas personas que se encontraban en el sector al momento del accidente. De acuerdo con El Universal, varios ciudadanos intentaron acercarse al conductor de la camioneta tras lo ocurrido. Sin embargo, la situación fue controlada posteriormente por las autoridades que hicieron presencia en el lugar de la emergencia.

Hasta el cierre de la publicación, no se había entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los lesionados. Tampoco existía información definitiva acerca del número exacto de personas afectadas por el accidente.

Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) deberá adelantar las verificaciones necesarias para establecer qué provocó la pérdida de control de la camioneta y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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