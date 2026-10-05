Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Elsy Valencia, una mujer de aproximadamente 60 años, falleció tras ser atropellada por una motocicleta frente a Multifamiliares El Tejar, en el sur de Ibagué, durante la noche de este lunes. De acuerdo con la información recopilada, Elsy había salido de su apartamento con un objetivo sencillo y cotidiano: comprar una hamburguesa para su hija. Después de adquirir la comida, se dirigió brevemente a un establecimiento de Gana Gana, donde realizó una apuesta de chance.

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Tras cumplir con sus diligencias, Elsy se dispuso a regresar a su vivienda, pero al momento de cruzar nuevamente la vía ocurrió el accidente fatal. La motocicleta, identificada con la placa LVB-73F y conducida por Michael Adrián Nieto Jiménez, la impactó. El conductor también resultó lesionado como consecuencia del choque. Este hecho desencadenó inmediatamente una fuerte reacción de dolor por parte de los familiares de Elsy, quienes llegaron rápidamente al lugar del accidente.

Según lo reportado, Elsy Valencia vivía junto a su esposo y su hija, quien tiene discapacidad cognitiva. Este detalle familiar resalta la vulnerabilidad y el impacto profundo que su ausencia deja en ese núcleo familiar, especialmente dado el apoyo que representaba para su hija.

Ante el incidente, la Policía Metropolitana de Ibagué fue la primera autoridad en llegar al sitio, donde acordonó el área para asegurar la preservación de la escena. Luego, agentes de tránsito se hicieron presentes y procedieron con las inspecciones y registros necesarios, en procura de esclarecer cómo se dieron exactamente los hechos.

Las autoridades ahora enfrentan la tarea de determinar en detalle las circunstancias del siniestro, así como establecer posibles responsabilidades que permitan entender cómo ocurrieron los acontecimientos que derivaron en la muerte de Elsy. El proceso de investigación será fundamental para esclarecer los detalles del impacto y ofrecer respuestas tanto a los familiares como a la comunidad.

¿Qué ocurrió exactamente en el accidente que provocó la muerte de Elsy Valencia en Ibagué?

Elsy Valencia, una adulta mayor, fue atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la vía frente a Multifamiliares El Tejar, luego de salir a comprar una hamburguesa y realizar una apuesta. Aunque la información completa sigue bajo investigación, las autoridades intentan establecer las causas y las responsabilidades involucradas en el siniestro.

¿Quién era Elsy Valencia y cuál era su situación familiar antes del accidente en Ibagué?

Elsy Valencia era una mujer de aproximadamente 60 años que vivía junto a su esposo y su hija con discapacidad cognitiva. Su rol en la familia era fundamental, pues se encargaba de aspectos cotidianos y de cuidado, lo que resalta la difícil situación en que queda su núcleo familiar tras el fallecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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