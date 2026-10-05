Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer perdió la vida en la noche del lunes 5 de octubre, tras ser atropellada por una motocicleta en inmediaciones de Terrazas del Tejar, zona ubicada en el sur de Ibagué. De acuerdo con la información preliminar disponible en el lugar de los hechos, la víctima, cuya identidad todavía no ha sido revelada oficialmente, salió de su vivienda con la intención de comprar comida. Sin embargo, durante su trayecto, fue embestida por una motocicleta y sufrió lesiones fatales que le provocaron la muerte de inmediato.

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Testimonios recogidos por habitantes del sector señalan que la mujer sería madre cabeza de hogar y tendría a su cargo una menor en condición de discapacidad. Este aspecto ha causado mayor conmoción entre quienes presenciaron la tragedia o la conocían, aunque todavía se espera confirmación oficial sobre estos detalles. Las circunstancias sobre cómo se registró el accidente permanecen bajo investigación, por lo que no se han esclarecido los factores que pudieron conducir al lamentable desenlace.

Al sitio del accidente acudieron unidades de la Policía, junto con el personal encargado de realizar la inspección técnica y judicial correspondiente. La zona alrededor de Terrazas del Tejar fue acordonada para facilitar las diligencias reglamentarias y permitir el levantamiento del cuerpo de la víctima. Hasta el momento, las autoridades han señalado que las causas exactas del atropellamiento están siendo analizadas para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades implicadas.

De acuerdo con los primeros reportes, aún es incierto si el motociclista que protagonizó el accidente contaba con las condiciones adecuadas para movilizarse, así como otros factores que solo los procesos de investigación podrán establecer. Todo lo conocido hasta ahora proviene de información recogida en terreno y de declaraciones de personas cercanas al caso.

El caso ha generado alerta en la comunidad de Ibagué, en especial en el sector de Terrazas del Tejar, por el posible impacto social que representa la pérdida de una mujer considerada pilar en su núcleo familiar y por la situación de vulnerabilidad de la menor a su cargo. Las autoridades se comprometieron a esclarecer los hechos y brindar el acompañamiento necesario a los allegados de la víctima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la mujer atropellada en Terrazas del Tejar, Ibagué?

Según versiones de vecinos, la mujer habría sido madre cabeza de hogar y estaría encargada de una menor en condición de discapacidad. Sin embargo, estos datos están pendientes de confirmación oficial, ya que hasta el momento solo se cuenta con información preliminar proporcionada por personas del sector y las autoridades aún no han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el accidente en Ibagué?

Las autoridades continúan recolectando información sobre las circunstancias del accidente, incluyendo cómo ocurrió el atropellamiento y cuáles fueron las condiciones bajo las que se movilizaba el motociclista. La Policía acordonó la zona para realizar la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo, y se espera que los resultados permitan determinar las responsabilidades correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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