Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos establecimientos de comercio nocturno en Ibagué fueron suspendidos de manera temporal, luego de una serie de operativos de control de ruido realizados durante el fin de semana en distintas zonas de la ciudad. Las actividades, desarrolladas en compañía de la Policía y la Personería Municipal, incluyeron la presencia de personal técnico capacitado, encargado de evaluar si los establecimientos respetaban los límites de emisión sonora establecidos por la normativa vigente.

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Las visitas de inspección derivaron, además de las suspensiones, en la emisión de tres órdenes de Policía a establecimientos que sobrepasaron los estándares máximos permitidos de ruido. Estos controles se efectuaron utilizando un sonómetro, instrumento especializado que permite registrar de manera precisa y objetiva los niveles de presión sonora emitidos en el ambiente. De acuerdo con Mateo Flórez, ingeniero de sonido que participó en los operativos, el uso de esta tecnología garantiza que las mediciones sean confiables y estén fundamentadas en criterios técnicos claros. Flórez subrayó la importancia de que los comercios conozcan sus obligaciones y sean conscientes del impacto que el ruido tiene en la vida diaria de los vecinos, recordando que quienes habitan en áreas aledañas también tienen derecho a condiciones mínimas de tranquilidad.

Elena Calle, directora de Justicia de Ibagué, resaltó la finalidad de estos controles, centrada en proteger el derecho al descanso y reforzar la convivencia en los sectores donde operan establecimientos nocturnos. Las intervenciones forman parte de la campaña denominada ‘Bájale tres rayitas al ruido, a la intolerancia y al desorden’, una iniciativa que busca incentivar el cumplimiento de la normativa e invitar a la reflexión sobre las consecuencias del ruido excesivo en el entorno comunitario.

Así, las autoridades de Ibagué han puesto el foco no solo en la regulación, sino también en la pedagogía dirigida tanto a comerciantes como a ciudadanos, procurando entornos que respeten la convivencia y la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron los establecimientos nocturnos en Ibagué?

La suspensión temporal de dos establecimientos nocturnos en Ibagué se debió a que estos superaron los límites de emisión de ruido permitidos, según verificaron autoridades locales a través de operativos apoyados por la Policía, la Personería Municipal y personal técnico con equipos especializados. Esta medida hace parte de una campaña municipal enfocada en garantizar la convivencia y el derecho al descanso de la comunidad.

¿Cómo se mide el ruido en operativos de control en Ibagué?

El ruido en los operativos realizados en Ibagué se mide con sonómetros, equipos técnicos que cuantifican la presión sonora y permiten determinar objetivamente si un establecimiento nocturno cumple con los límites establecidos. Las mediciones con este instrumento aseguran resultados precisos, según explicó el ingeniero de sonido Mateo Flórez durante estos operativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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