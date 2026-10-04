Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Elkin Forero Soto, un profesional de 42 años, murió luego de ser atacado a tiros la tarde del sábado 3 de octubre en el barrio La Colina de Girardot. El homicidio, ocurrido hacia las 2:15 p. m. cerca del hotel El Oasis, interrumpió el inicio de las celebraciones tradicionales del municipio y causó conmoción entre los habitantes, según la información confirmada por fuentes de la zona.

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Según los datos disponibles, Forero Soto se encontraba sentado en una tienda acompañado de otra persona cuando fue interceptado por sujetos que circulaban en moto. Sin mediar palabra, los hombres dispararon en repetidas ocasiones, ocasionándole lesiones graves. Testigos señalaron que la víctima falleció en el lugar antes de que pudiera ser atendido por personal médico, dada la gravedad de las heridas sufridas.

Elkin Forero Soto no era un desconocido en Girardot. Su carrera profesional lo llevó a desempeñarse como ingeniero de sistemas, comerciante y docente universitario. Destacó como profesor en la Universidad de Cundinamarca (UDEC) y en la Universidad Piloto, donde recibió reconocimiento por su aporte académico y su dedicación a la formación de estudiantes. De acuerdo con varias personas cercanas, era apreciado no solo por sus capacidades profesionales, sino también por su carácter familiar y su actitud conciliadora en diferentes ambientes laborales y personales.

Una vez ocurrido el hecho, las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer tanto la identidad de los atacantes como los motivos del crimen. De acuerdo con los primeros avances, uno de los pasos clave será el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Mediante estas grabaciones, los investigadores esperan reconstruir el trayecto y los movimientos de los responsables antes y después del ataque, con el objetivo de identificar si existía algún seguimiento previo o si se trató de una agresión espontánea.

Hasta el momento, la investigación también contempla la posibilidad de que Forero Soto no fuera el blanco del ataque, sino que la agresión estuviera dirigida contra la persona que lo acompañaba. Sin embargo, esta hipótesis permanece abierta y solo podrá confirmarse o descartarse cuando avancen las diligencias judiciales y se reúna suficiente evidencia del caso. Las autoridades aún no han presentado nuevos reportes sobre capturas ni móviles, y la comunidad se mantiene a la espera de respuestas que permitan esclarecer este homicidio que opacó el comienzo de las festividades en Girardot.

¿Quién era Elkin Forero Soto y cuál era su trayectoria profesional en Girardot?

Elkin Forero Soto era un ingeniero de sistemas, comerciante y docente universitario con amplia trayectoria en Girardot. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Cundinamarca y en la Universidad Piloto, donde fue reconocido por su dedicación académica. Además, era valorado en su entorno por su carácter familiar y profesionalismo.

¿Qué investigan las autoridades sobre el asesinato de Elkin Forero Soto en Girardot?

Las autoridades investigan tanto la identidad de los responsables del homicidio como el motivo real del ataque. Entre las acciones que adelantan está la revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir los hechos y determinar si Elkin Forero Soto era el objetivo principal, o si el ataque iba dirigido a otra persona que se encontraba con él en el momento de los disparos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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