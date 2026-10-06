Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Elsy Valencia, una mujer de aproximadamente 60 años, perdió la vida de manera trágica en el sector de Multifamiliares El Tejar, al sur de Ibagué, como resultado de un accidente vial. La noche en que ocurrieron los hechos, Elsy había salido de su casa con la intención de comprar hamburguesas para su familia. Además de esta diligencia, realizó una apuesta en un establecimiento de Gana Gana. Posteriormente, emprendió el regreso hacia su vivienda, en un trayecto que representaría su último recorrido.

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De acuerdo con la información recopilada, mientras cruzaba la vía en su camino de retorno, una motocicleta Pulsar NS 200, de placa LVB-73F, la atropelló de manera repentina. El impacto fue tan fuerte que Elsy quedó tendida sobre la carretera, con los alimentos que llevaba dispersos a su alrededor. Pese a la rápida reacción de quienes se encontraban cerca y la gravedad de la situación, no fue posible brindarle ayuda efectiva; la mujer falleció en el lugar del incidente.

La motocicleta implicada era conducida por Michael Adrián Nieto Jiménez, quien también resultó herido durante el siniestro. Las circunstancias exactas que rodean el accidente todavía son motivo de investigación por parte de las autoridades pertinentes, quienes buscan esclarecer la dinámica en que sucedieron los hechos y definir eventuales responsabilidades legales.

La muerte de Elsy Valencia ha provocado una profunda tristeza en la comunidad local y, sobre todo, en su entorno familiar. Ella residía junto a su esposo y su hija, quien enfrenta una discapacidad cognitiva, situación que agrava el dolor y las dificultades para sus seres queridos tras el lamentable suceso. La investigación continúa en marcha, con el objetivo de aportar claridad ante este hecho que enluta a una familia y genera consternación en la ciudad de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de Multifamiliares El Tejar en Ibagué?

En la noche del accidente, Elsy Valencia salió a comprar hamburguesas y al regresar a su casa cruzó la vía cuando fue atropellada por una motocicleta, lo que le ocasionó la muerte en el lugar. El hecho se produjo en el sector Multifamiliares El Tejar y el conductor de la motocicleta también resultó lesionado.

¿Quién era Elsy Valencia y cómo ha afectado su muerte a la comunidad?

Elsy Valencia era una mujer de aproximadamente 60 años que vivía junto a su esposo y su hija con discapacidad cognitiva. Su fallecimiento ha causado profunda tristeza en la comunidad de Ibagué y sus familiares enfrentan una situación especialmente difícil tras la tragedia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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