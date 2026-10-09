Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte terremoto ocurrido este viernes 9 de octubre en Panamá causó temor en distintos países, incluido Colombia, donde ciudadanos reportaron la sensación del sismo en numerosas ciudades principales. De acuerdo con información recopilada por El Nuevo Día y datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se registró a las 12:56 del mediodía, con epicentro en el sector de Pitaloza Arriba en el territorio panameño. El SGC indicó de manera inicial una magnitud de 8,0 y una profundidad de 33 kilómetros, datos que generaron una rápida reacción por la potencia del movimiento telúrico.

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Las ondas sísmicas no solo se sintieron en Panamá, sino que se extendieron hacia Colombia, donde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira, Armenia y Barranquilla fueron señaladas por los propios habitantes como lugares en los que se percibió el temblor. Además de estas capitales, municipios como Sabaneta y diversas zonas de Urabá experimentaron el fenómeno de manera notable. La percepción del temblor desencadenó medidas preventivas en varias partes de Colombia. Por ejemplo, en Cartagena, personas evacuaron edificios ubicados en sectores reconocidos como Manga, Bocagrande y el Centro Histórico, buscando resguardarse ante la incertidumbre de posibles réplicas o daños estructurales.

En cuanto a Panamá, medios como El Nuevo Día informaron que se reportaron daños materiales en distintas edificaciones, detonando operativos de inspección por parte de autoridades para evaluar la magnitud y el alcance de las afectaciones. La respuesta incluyó la revisión detallada de estructuras comprometidas y la activación de alertas ante la posibilidad de consecuencias adicionales, incluyendo advertencias sobre potenciales tsunamis debido a la intensidad y características del sismo. Hasta el momento la información sobre los efectos y el número exacto de incidentes sigue evolucionando, a medida que se consolidan los reportes oficiales y testimonios.

En medio de la emergencia, figuras públicas expresaron mensajes de solidaridad internacional. Uno de los pronunciamientos destacados fue el de Abelardo, quien indicó: “Cuenten con Colombia”, resaltando la disposición de cooperación entre países frente a desastres naturales. Este suceso evidencia tanto la vulnerabilidad de la región ante eventos geológicos de gran magnitud, como la importancia de la cooperación y la rapidez de reacción ante emergencias compartidas por países vecinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ciudades de Colombia sintieron el terremoto de Panamá del 9 de octubre?

El terremoto de Panamá fue percibido en varias ciudades colombianas, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira, Armenia y Barranquilla, así como en municipios como Sabaneta y zonas del Urabá. Habitantes de estas localidades reportaron haber sentido el movimiento telúrico, lo que motivó evacuaciones preventivas en algunos lugares.

¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del terremoto que se sintió en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto registrado el 9 de octubre tuvo una magnitud inicial de 8,0 y una profundidad de 33 kilómetros, con su epicentro en el sector de Pitaloza Arriba, en Panamá. Esta información fue citada por El Nuevo Día y permitió determinar el alcance regional del sismo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.